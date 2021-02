Al Tribunal Constitucional (TC) solo le tomó un día decidir la inconstitucionalidad de la ley que permite la devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por hasta 1 UIT (S/ 4,400). Otra vez el TC le enmienda la plana a este Congreso que, pese a las recomendaciones de especialistas y las prohibiciones dictadas en la misma Constitución, se ha esmerado en promulgar normas populistas.

Ya había sucedido con la ley que anulaba el cobro de peajes y la que permitía los ascensos automáticos en el sector salud. Esas normas también fueron declaradas inconstitucionales.

Esta vez, los siete magistrados respaldaron la ponencia de José Luis Sardón. La sentencia se sustentó en los alegatos presentados el miércoles por el Ejecutivo contra la ley que fue impulsada por el congresista y candidato presidencial Daniel Urresti y su bancada Podemos.

Los argumentos para rechazar la norma del Legislativo fueron cuatro: El Congreso no tiene iniciativa de gasto; el sistema previsional está protegido por ley; el que administra la hacienda pública es el Ejecutivo; y el cambio de reglas pensionarias debe ser sometido a un balance financiero.

Según el Ministerio de Economía, esa ley iba a dejar un forado de 16 mil millones de soles en el presupuesto público. Una pérdida irrecuperable que iba a complicar más al país en época de pandemia.

“No había que hacer mayor esfuerzo para emitir un voto, estas son reglas básicas que están bien especificadas en la Constitución; y esto es tan elemental que todos los magistrados estuvimos de acuerdo, algo que no suele ser común”, comentó a Perú21 la presidenta del TC, Marianella Ledesma.

Ledesma cuestionó que los congresistas “hayan jugado con las expectativas de la gente” al prometerles la devolución de un dinero que pertenece al Estado.

“A partir del lunes, esta ley se expulsa del ordenamiento jurídico, ha sido un desperdicio de recursos impulsar una ley que iba a terminar en el archivo”, enfatizó.

En ello también coincidió el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. El tribuno apuntó a que el Parlamento “confundió” a la población al comunicar que las pensiones son dinero de cada ciudadano.

“Los aportes de los pensionistas no es dinero de ellos, es del Estado; uno puede entender la buena intención de los legisladores, pero el marco constitucional no permite ese tipo de propuestas”, dijo a este diario.

Suena a amenaza

Como si no hubiera sido suficiente la decisión del TC, ayer la bancada de Podemos advirtió que continuará con su inaplicable plan. La congresista Cecilia García expresó durante el Pleno del Congreso –plataforma que usa como si fuera su franja electoral– que la devolución de los aportes de la ONP lo realizarán cuando lleguen a ser gobierno. “A los trabajadores del país no nos ha sido fácil una lucha justa como esta, si Podemos Perú no pudo desde el Legislativo lo tendremos que hacer desde el Ejecutivo, la decisión queda en los peruanos”, declaró García.

Carlos Casas, exviceministro de Economía: “Decisión del TC es una lección”

Definitivamente se esperaba que la decisión del TC sea la declaratoria de inconstitucionalidad del retiro de fondos de la ONP. El Congreso no había tomado en cuenta las diferencias entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual.

La norma implicaba tener iniciativa de gasto que no la tiene el Parlamento constitucionalmente, y desde el punto de vista práctico un deterioro mayor de la situación fiscal porque probablemente íbamos a tener que endeudarnos para pagar esa deuda. Es cierto que la gente tenía expectativa porque no se les había explicado en qué consistía, pero aprobarlo iba a generar un precedente para otras medidas populistas.

Ahora lo que toca es una reforma del sistema de pensiones para darle una pensión a la gente que había aportado al Sistema Nacional de Pensiones menos de 20 años. Esta decisión debe tomarse como una lección para esas iniciativas, para que incluso las AFP mejoren, porque quedarnos como estábamos no tiene sentido”.

Tenga en cuenta

-El ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo que en el Ejecutivo están abiertos a trabajar con el Congreso en leyes “que se puedan poner en marcha”.

-”En enero se hizo un enorme esfuerzo para entregar un bono de S/930 a más de 500 mil pensionistas de la ONP, por S/527 millones. Es necesario informar que la decisión tomada por el TC no tiene efectos retroactivos, de modo que no habrá una devolución de la retribución otorgada”, tuiteó.

-La sentencia del TC se publicará el lunes.