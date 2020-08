El legislador fujimorista Diethell Columbus aseguró hoy que no apoyará la candidatura del congresista José Luna Morales (Podemos) para integrar la mesa directiva de la comisión especial que se encargará del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El parlamentario expresó su fastidio para la demora que hay para designar al presidente de la comisión, y cuestionó a su colega del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, por declarar que hay maniobras “extrañas” en favor de Luna.

“Yo también he dicho que por Luna no voy a votar, pero si no quieren que Luna esté, entonces ¿a quién propone? o que se postule ella por último”, manifestó a Perú21.

El pasado martes, el grupo de trabajo debía elegir a su mesa directiva. Columbus propuso a Rolando Ruiz (Acción Popular) como presidente, María Cristina Retamozo (Frepap) como vicepresidenta y Tania Rodas (APP) como secretaria. Pero Retamozo declinó su participación.

Ante ello, el miembro de Fuerza Popular presentó a Jorge Pérez (Somos Perú) como otra opción. Y en ese momento el congresista José Vega (UPP) propuso a Luna Morales como vicepresidente, planteamiento que fue cuestionado por Silva Santisteban. Finalmente, Pérez también retrocedió por el tiempo que tomaba la decisión y Luna quedó como la única opción.

“Se presentó una lista que era calificada como de consenso, así lo dijeron incluso los que ahora se quejan; para mala suerte, Frepap y Somos Perú no quisieron asumir y todo entró en un carrusel de cuarto intermedio”, sostuvo el congresista, quien además criticó a su colega de Acción Popular no por no convocar a una nueva sesión para resolver el problema.

“La responsabilidad de la convocatoria es de Ruiz y no lo hace, él nos dijo que iba a convocar a la brevedad; yo espero que no pase del sábado sino ya sería un despropósito”, agregó. Al ser el congresista de mayor edad, Ruiz es el coordinador de la instalación hasta que se elija a la mesa directiva.

