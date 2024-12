TC anula la condena por la que Vladimir Cerrón decidió esconderse de la justicia

Se ha burlado de la justicia durante largos meses. Se ha reído de ella desde su tranquila clandestinidad y desde la comodidad que le brinda la aparente inacción de quienes deberían haberlo ya capturado. Vladimir Cerrón, prófugo estelar desde octubre de 2023 tras una sentencia por corrupción que se negó a aceptar, tiene más motivos aún para, desde sus redes sociales, estirar sus burlas e ironías.

Y es que el Tribunal Constitucional decidió anular su condena de prisión efectiva de tres años y seis meses que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín le impuso por el caso Aeródromo Wanka, y por la que el dueño de Perú Libre decidió esconderse de la justicia desde hace más de 14 meses.

Según el tribunal, en la decisión de la sala no se determinó si el delito de colusión simple por el que fue condenado el exgobernador regional de Junín era un delito instantáneo, continuado y permanente, ni tampoco se especificó adecuadamente la decisión por la que el proceso no se declaró prescrito, vulnerándose así el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales.

Ante ello, ordenó a esta sala de juzgamiento emitir un nuevo pronunciamiento en el que se considere lo antes expuesto y determine si el proceso penal sigue vigente o, de lo contrario, se archiva.

DECISIÓN DIVIDIDA

La decisión que declaró fundado el recurso de habeas corpus que interpuso la defensa del prófugo fue acordada por mayoría de los miembros de este TC, elegido en el Congreso con votos de Fuerza Popular y Perú Libre en 2022.

Los magistrados Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales, Pedro Hernández y Helder Domínguez votaron a favor de anular la condena, mientras que Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo se pronunciaron en contra.

Pero la decisión del TC no supone que Cerrón se desempolve de su encierro. Sobre el sentenciado por corrupción recaen dos órdenes de prisión preventiva: una por 24 meses, impuesta en enero por lavado de dinero en el caso Los Dinámicos del Centro, y otra por 18 meses, por colusión agravada en el caso Antalsis, ordenada a principios de este mes.

Para el abogado penalista Fernando Silva, más allá de quién sea el imputado, la sala le debe dar a este todos los argumentos que justifiquen una decisión.

“Quitemos aquí el nombre de Cerrón. Si ha pasado tanto tiempo y no hay condena, lo que menos espera una persona es que un juez le diga por qué no aplicó la prescripción, por qué consideró que no se empieza a contar desde allí, por qué consideró que no es un delito de comisión instantánea; se le tienen que dar los argumentos. El TC le está diciendo a la Sala Superior: ‘Declaro nula tu sentencia porque no te has pronunciado de manera correcta sobre lo que la parte te pidió en referencia a la prescripción de la acción’”, explicó en entrevista a Perú21TV.

El especialista señaló que el nuevo pronunciamiento de la sala podría confirmar la sentencia o hasta absolver a Cerrón en caso ordene archivar el caso y acepte la prescripción. Esta sala, indica, podría estar conformada por otros jueces.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO