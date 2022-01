Una nueva baja se registró hoy en la nómina de aspirantes al Tribunal Constitucional (TC). A menos de 24 horas de la renuncia de la doctora en Derecho, Carmela de Orbegoso, se formalizó la denuncia del abogado José Horna Torres quien también denunció presuntas irregularidades en el proceso de evaluación curricular de los aspirantes al TC.

Este proceso, como se sabe, está a cargo de una Comisión especial del Parlamento que preside el legislador de Perú Libre, José María Balcázar.

A través de un oficio dirigido al titular de la Comisión especial, Horna califica el resultado de su evaluación curricular como “agraviante, deshonrosa e injusta”.

En el documento, al que tuvo acceso Perú21, el jurista señala que su formación académica ha sido completa “empezando como abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y culminando con dos doctorados, uno en Ciencias Sociales con mención en Sociología, y otro en Derecho y Ciencia Política”. Asimismo refiere haber sido condecorado y tener los documentos que acreditan sus calificaciones.

Horna reseña también que tiene 40 años de ejercicio profesional por el Colegio de Abogados de Lima y que ha realizado una serie de labores de investigación en materia jurídica, entre otros.

A juicio del abogado, los resultados de la evaluación curricular no contienen ninguna fundamentación y “evidencian que con un poder omnímodo han cometido errores muy graves que han dañado mi honra al dar un resultado gráfico no verdadero, no justo y demasiado arbitrario”.

Agrega que la calificación que le ha sido otorgada es “denigrante” y que “no se ha efectuado un análisis epistemológico de todas las pruebas que ha aportado”. Debido a esas y otras consideraciones, Horna concluye presentando su renuncia irrevocable a continuar en el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional.

