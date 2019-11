El expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, exhortó a los integrantes de ese organismo, que preside actualmente Víctor Ticona, a que se pronuncien sobre la viabilidad de la postulación de los integrantes del disuelto Parlamento en los comicios de enero de 2020.

En diálogo con Perú21, el magistrado comentó el pedido que sobre el mismo tema le ha formulado al Jurado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y señaló que los miembros del máximo ente electoral deben “salir un poco a la prensa para explicar” su postura.

“El JNE no absuelve interrogantes en abstracto, se pronuncia cuando hay un caso concreto; cuando vaya un congresista (sic) a postular su inscripción verá (el Jurado) de oficio o esperará una tacha para resolver si puede o no postular”, precisó.

No obstante, insistió en que cuando se presenten esos escenarios, el Jurado “debe resolver con celeridad”.

Al pedírsele su opinión sobre la decisión de algunos integrantes del disuelto Congreso de tentar la reelección en los comicios de enero de 2020, Távara manifestó que sobre el particular “habría hasta dos respuestas”.

“Política y éticamente, de un Congreso disuelto lo correcto sería que no postule (quien fue parlamentario) por iniciativa propia. Desde el punto de vista constitucional y jurídico –prosiguió– es discutible porque no han terminado su período y la norma (electoral) que se cambio fue para (no) postular a otro período”.