Tania Pariona es víctima de insultos racistas y discriminatorios en Twitter

La congresista de la bancada de Nuevo Perú, Tania Pariona , se pronunció en sus redes sociales para denunciar que había sido víctima de una serie de comentarios y respuestas racistas.

Por medio de capturas de pantalla, la legisladora mostró su indignación. "Desde que ingresé en política y aún mucho antes, como muchas peruanas y peruanos de origen indígena, he sido víctima de racismo y discriminación", escribió.

Calificativos como "autóctona", "paisanita" y "congresista disfrazada de campesina", recibió en su bandeja de notificaciones.

"Expresiones cómo está no me amilanan, hace mucho tiempo que he decidido hacerles frente y poner su ignorancia en evidencia", apuntó Pariona en su mensaje.

Pese a los duros adjetivos que le llovió, la parlamentaria señaló que "estas muestras de ignorancia alimenten el amor por nuestro color de piel, nuestras raíces, sueños y esperanzas".

Tania Pariona

