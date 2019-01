Tamar Arimborgo: "Si retiro mi proyecto es para reformularlo"

Envuelta en la polémica por las afirmaciones y argumentos encontrados en su proyecto de ley que busca excluir la “ideología de género” de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes, la legisladora Tamar Arimborgo anunció que lo retirará con el fin de reformularlo.

"Al no compartir la posición, han querido ir por la tangente", señaló la congresista en RPP sobre las críticas recibidas tras la presentación de su proyecto, donde se afirma que "el enfoque de género produce sida y cáncer".

Incluso, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, le pidió a la congresista retirar dicha iniciativa.

"No me he sentido apabullada, era lo que se veía venir (...) Se ha tratado de inclinarse hace una palabrita, una frasecita que yo he sacado del Colegio Americano de Pediatras y lo he puesto en la exposición de motivos. Lo cito en un pie de página a donde se puede recurrir. Se han ido por la tangente, han tratado de desvirtuarlo", señaló la legisladora.

"Pretendo retirar la palabra género de las aulas", agrega.

Tras señalar que el enfoque de "género maquilla a la ideología de género", Tamar Arimborgo indicó que este último concepto "es la teoría que afirma que la sexualidad del ser humano se define sobre la base de la constucción sociocultural de roles y características asignadas a cada sexo, así como la autopercepción del ser humano sobre sí mismo en reemplazo de la dimensión biológica que corresponde a la naturaleza humana."

"Viene asociada a una serie de políticas públicas que y ya se viene a esta idea de pensar que no está mal si tú te percibes mujercita y eres varoncito... ¿Qué viene después?", comentó la legisladora.

"Soy maestra de carrera y también he tenido la experiencia de compartir con adolescentes que han tenido esta confusión (...) he tratado de respetarle, tolerarle, instruirle y si decide por su opción sexual yo no tengo por qué juzgarle. Trato de aconsejarle, darles los pro y contra, pero soy su maestra (SIC)", señaló la legisladora.