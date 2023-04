Nancy Arellano presidenta y fundadora de Veneactiva, afirma que todos los países deben estar involucrados en la crisis migratoria que vive Venezuela y no mirar de costado.





¿Qué está pasando en la frontera de Perú y Chile frente a los inmigrantes?

La crisis migratoria no es nueva, la crisis migratoria venezolana tiene prácticamente siete años, estas personas que se encuentran en la frontera no llegaron ahí del Polo Sur, atravesaron Colombia, Bolivia o Chile. La situación de los documentos es responsabilidad del país de origen, dotar de identidad es un deber consular. El pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo; cuesta 320 dólares, casi 10 veces de lo que cuesta un pasaporte para un peruano. Se tiene que tener en cuenta que muchas de esas personas que no tienen documentos no ha sido por un tema de elección o irresponsabilidad sino por imposibilidad.









¿Qué responsabilidad tienen los países?

Implica a los países de origen, pero también involucra a los que no lo son, a los países que están emigrando. No nos podemos quedar con el correlato que por seguridad y soberanía nacional no se les deja pasar, hay que entender que hay una situación de familias enteras que atraviesan cientos de kilómetros no por gusto, sino por necesidad. Todos estamos claros que el número de venezolanos aumentó en el exterior. La comunidad creció y por supuesto que, dentro de la comunidad, lamentablemente, hay personas trasgresoras de la ley. Las responsabilidades son individuales. La emigración no es delictiva. Populistamente se han adoptado estos prejuicios que no abordan la causa del problema ni las soluciones.





¿Cómo deberían ser las políticas de los países fronterizos?

Chile no firmó el pacto mundial pero sí firmó la declaración de Los Ángeles en la OEA, en la Cumbre de las Américas, y en ella se tiene el mismo contenido del pacto, que es de cumplimiento ético. Estamos hablando de asumir éticamente el principio de corresponsabilidad entre países. Hay que generar una entrada regular que sea accesible, y mecanismos para la identificación de personas a través de Interpol para verificar sus antecedentes penales y judiciales. Por último, procurar los mecanismos de integración.