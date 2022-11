En el onceavo día de huelga de hambre, los maestros que integran el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) aseguraron que no darán marcha atrás hasta que sus demandas sean atendidas tanto por el Ejecutivo, como por el Congreso.

Así lo dio a conocer el secretario general de la organización, Lucio Castro, quien lamentó que el Ministerio de Educación (Minedu) no promueva la instalación de una mesa de diálogo.

“Nunca ha habido una voluntad de diálogo con el Sutep, las veces que nos hemos reunido han sido contadas y siempre con la expectativa de que se cumplan los acuerdos. El ministro de Educación no nos da respuesta, tenemos maestros que por su edad no deberían estar en la huelga, pero no hay un interés de instalar una mesa para atender nuestras demandas”, expresó a Perú21.

Agregó que “los maestros de este sindicato hemos sido dejados de lado por el presidente, que es profesor. El Ministerio de Trabajo nos convocó a una reunión con el Minedu, y el Minedu no fue. En una segunda reunión, esta semana, fueron y ahí quedó, no dieron alternativa o solución a nuestras demandas”.

Dijo que hasta el momento, unos 23 maestros han recibido primeros auxilios y tuvieron que dejar la protesta. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó información al Minedu sobre las acciones que viene implementando para asegurar el cumplimiento al convenio colectivo con el Sutep, en atención a sus demandas.