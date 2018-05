El juez Richard Concepción dejó hoy sin efecto su propia orden de suspensión de incautación de la vivienda del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, quienes son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo a la resolución emitida, y a la que accedió Perú21, la incautación se concretó esta madrugada, a la 1:50 am. Por tanto, ya no corresponde suspender la medida de intervención.

¿Qué sucedió? La notificación sobre la suspensión de la orden, que fue emitida ayer, llegó recién esta mañana a las partes. Para ese instante, según comunicó el fiscal Germán Juárez al propio juez, Humala y Heredia ya había abandonado su vivienda en Surco con sus cosas, y el inmueble ya estaba en posesión del Pronabi.

"Habiéndose ejecutado la medida de incautación con desposesión (...) carece de objeto la suspensión de la misma dispuesta mediante resolución del 7 de mayo, en consecuencia prosígase con el trámite que corresponda conforme al estado actual", se lee en el documento.

De esta manera, la ex pareja presidencial ya no puede disponer de su vivienda. Esta tarde se vio a la ex primera dama trasladar sus propiedades al segundo piso de una vivienda ubicada en la misma calle Fernando Castrat.