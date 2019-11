Susel Paredes —durante un operativo contra la informalidad en vías adyacentes a la Av. Grau— reveló el motivo de la renuncia a su candidatura al Congreso con el partido Somos Perú. En conversación con Canal N, la gerente de fiscalización de La Victoria señaló que no concibe la idea de postular por la misma agrupación política de Manuel Masías, a quien considera racista y homofóbico.

“El señor Masías ha tenido acciones de racismo y homofobia. Como yo era invitada, no sabía quienes integraban la lista. Habían personas que no conocía. Después, me puse a investigar con mi equipo persona por persona. Hasta que encuentro a este señor, que el año pasado postuló por Fuerza Popular”, señala Paredes.

“El tema del racismo es súper grave. Aunque eso no tengan condena jurídica, tiene una condena moral y ética de mi parte. El racismo y la homofobia son dos lacras de la sociedad que deben ser erradicadas”, concluyó.

Estas declaraciones de Paredes se refieren al cierre de la discoteca Downtown (dirigida a los miembros de la comunidad LGBTI), operativo que estuvo a cargo de Manuel Masías, cuando fue alcalde de Miraflores en 2007.

Con respecto a las acusaciones de racismo, Masías estuvo en el ojo de la tormenta cuando su comuna encabezó la detención arbitraria contra cuatro ciclistas sindicados de robo en el centro comercial Larcomar.

MANUEL MASÍAS RESPONDE

Sobre las declaraciones de Susel Paredes, el candidato por Somos Perú respondió y negó ser racista o homofóbico.

“Ambos casos ocurrieron hace más de nueve años. Debí ser más atento porque luego se demostró que esa captura (detención de los ciclistas) no estuvo bien hecha. De esto hicieron una tormenta enorme, que pasaron al racismo y a otras cosas. No era extraño porque estábamos en elecciones. Cuando hay elecciones, todo se aprovecha. Aprendí mi lección. Hay delincuentes de cuello y corbata, el tema no va por la apariencia. Cuando se me invita a la conferencia de prensa de la captura, debí investigar mejor”, aseveró en diálogo con Canal N.

Asimismo, Masías señaló que, durante su gestión en la Municipalidad Miraflores, se realizó el cierre de varios centros nocturnos del distrito y no únicamente el de Downtown.