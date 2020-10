Más sorpresas políticas en las listas de candidatos al Congreso del bicentenario. Susel Paredes no acompañará a Julio Guzmán (a pedido de este) en la plancha presidencial del Partido Morado, pero sí será la número uno en la lista al Congreso en Lima. Mientras tanto, la actriz Vanessa Terkes –quien está en trámite de divorcio con el precandidato presidencial de Restauración Nacional (Victoria Perú), George Forsyth– tentará una curul al Congreso por Alianza para el Progreso (APP), partido en el cual milita desde hace seis años, pero, pese a ello, no se le ha conocido activismo político.

Los cinco primeros lugares en la lista de APP están reservados para los invitados: la expremier del gobierno de Humala, Ana Jara; el expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, y probablemente el exministro de Defensa, Roberto Chiabra. La exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien ya aceptó la invitación, ocuparía el primer lugar.

También encontramos al hermano mayor del fiscal superior del caso Odebrecht, Rafael Vela, el médico Carlos Vela Barba; el exalcalde de Ate Óscar Benavides, y la excongresista Natalie Condori.

Y al Parlamento Andino postulan los congresistas en funciones Omar Chehade y César Combina y dos del Parlamento disuelto, Marisol Espinoza y Rebeca Cruz.

En la lista aprista al Congreso están Omar Quezada, exsecretario general del partido de la estrella, y el exsenador Benigno Chirinos Sotelo.

En la nómina del PPC está el excomando Chavín de Huántar, Eduardo Martínez Ponce, y Lucía Ledesma, quien va en la plancha que preside Alberto Beingolea. También el economista Pablo Secada, la dirigente nacional Karem Craff y Claudia Cantella, hija del exalcalde de San Isidro, Raúl Cantella.

En Acción Popular postula el excongresista Pedro Morales Mansilla y varios de los candidatos vicepresidenciales de las cuatro planchas presidenciales.

De otro lado, Forsyth confirmó que Patricia Arévalo y Jorge Chávez Álvarez lo acompañarán en su fórmula presidencial y, a la vez, estos postularán al Parlamento. En la lista está el economista Joaquín Rey y un invitado será quien encabece la nómina. Anoche trascendió que en el bolo para ocupar esa posición figuraba Jorge Nieto Montesinos.

Julio Guzmán (Partido Morado) anunció que Flor Pablo y Francisco Sagasti estarán en la primera y segunda vicepresidencia.

Sendero Luminoso también participa. Lo hace a través de Pedro Castillo, vinculado al Movadef, en la plancha de Perú Libre.

Lo que se viene

-Plazo final. Este sábado 31 vence el plazo para la inscripción de los precandidatos presidenciales, al Congreso y al Parlamento Andino en las elecciones internas partidarias.

-Material electoral. El paso siguiente será la preparación del material electoral a cargo de la ONPE. En los comicios internos participarán un millón 600 mil militantes a nivel nacional.

Opina: Alexandra Ames

Con respecto a la convocatoria de la actriz Vanessa Terkes para integrar la lista parlamentaria de APP, considero que los partidos pueden convocar a personalidades mediáticas para tener mayor posibilidad de llegada al elector. Es algo que sucede en todas las listas. Lo correcto es que sean personas preparadas, pero prima el derecho constitucional de elegir y ser elegido.

No hay ningún requisito legal referido a tener estudios o alguna especialidad para tentar algún cargo público. Por lo tanto, yo saludo que personas que no pertenecen a la política decidan participar en la campaña para generar debate en función de las ideas y propuestas para que el ciudadano pueda elegir la mejor opción. Es importante que la prensa sea lo más seria posible en esta campaña electoral para transmitir ideas y propuestas de gobierno y no generar novelas, porque no hacen bien al ciudadano.

