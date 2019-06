Susel sobre Villarán: "Tomó una mala decisión, pero también hay regidores que han aprobado las adendas"

La gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, aseguró que si bien la ex alcaldesa de Lima,Susana Villarán , tomó "una mala decisión" al modificar las adendas de los contratos con empresas brasileñas tras los aportes de estas a la campaña del 'No a la revocatoria', también algunos regidores votaron por la aprobación de las mismas.

Cuestionó que varios de los regidores que ahora son parlamentarios no hayan "leído bien" lo que aprobaron con su voto en el Concejo Municipal.

" Susana Villarán tomó una mala decisión, ¿no?, ahora también hay regidores y regidoras que han aprobado en el Concejo Municipal las adendas. No los encuentro. El regidor cuando vota, ¿tiene que leer no?. Hay varios ahí en el Congreso. Entonces, ¿habrán leído lo que aprobaron no? Porque eso no lo aprueba la alcaldesa sola, lo aprueba con los regidores", sostuvo en entrevista con RPP Noticias.

"Si se acuerda la adenda por Concejo, entonces tenían que leer lo que se aprueba y si no pides una comisión investigadora, porque si no para qué sirven los regidores si no es para hacer normas y para fiscalizar además de representar y votar", señaló.

Paredes, quien fuera gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán, consideró que los regidores "tienen información sobre la que se tomaron decisiones en cuanto a los peajes" que deberían aclarar.

Recordó, en esa línea, que la revocatoria no era solo contra la burgomaestre sino también para todos los regidores municipales.

"Como gerenta de Fiscalización, chambeaba en la calle y nunca he tomado ninguna decisión para que aprueben ningún documento, pero los que estaban en el Concejo aprobaron, entonces sería bueno pedir su opinión, no en mala leche ah, pero ellos tienen información sobre la que se tomaron decisiones", indicó.

"Además, en la revocatoria, esta no era solo contra la alcaldesa, era contra la alcaldesa y todos sus regidores", recordó.

Cabe destacar que las parlamentarias de Nuevo Perú, Marisa Glave e Indira Huilca, fueron regidoras metropolitanas de Lima de la agrupación de Susana Villarán durante su gestión en la comuna capitalina.

Desde el martes 14 de mayo Susana Villarán cumple prisión preventiva por 18 meses dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción.

La ex burgomaestre es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.