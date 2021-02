El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 decidió no excluir a Susel Paredes como candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, de cara a las Elecciones Generales en Perú del 11 de abril.

Según la Resolución Nro. 00517-2021-JEE-LIC2/JNE, se ha verificado el inicio del procedimiento de extinción por presunta inactividad de la sociedad civil A&C Asesores Consultores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Dicha SCRL fue constituida el 5 de mayo de 1993 y en ella la candidata del Partido Morado es socia y cuenta con 90 participaciones. Esta empresa nunca presentó actividad económica, según dicho órgano electoral.

En el caso de Paredes Pique Asociados SAC, se ha acreditado que no se ha registrado ningún movimiento de la empresa desde su constitución en el año 2015, y que tampoco se tramitó número de RUC ante la Sunat.

En esta última empresa Susel Paredes es socia-fundadora y suscribió la inscripción de la sociedad con 500 acciones, “siendo el valor nominal de cada acción un nuevo sol (S/. 1.00), ascendiendo el valor de sus acciones a la suma de S/. 500”.

“En aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, este Colegiado concluye no hay mérito a la denuncia de exclusión formulada contra la candidata N° 1 - Susel Ana María Paredes Pique, por omisión de información en su formato de Declaración Jurada de Hoja de Vida, al no advertir la intención de ocultar información por su parte”, señaló el JEE Lima Centro 2.

Resolución sobre Susel Paredes. (Foto: JEE Lima Centro 2)

Finalmente, dicho ente electoral notificó de su decisión al personero legal titular del Partido Morado y a la fiscalizadora de hoja de vida adscrita a dicho Jurado Electoral Especial, para los fines pertinentes.

Cabe indicar que el último miércoles el JEE de Lima Centro 2 desestimó abrir procedimiento de exclusión contra Susel Paredes por no declarar en su hoja de vida que forma parte de las sociedades Red de Comunicación e Información para Grupos de Ayuda Mutua del Perú y de la Asociación Justicia Ex Gratia porque ambas persiguen un fin no lucrativo.

