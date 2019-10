Hace unos días, cuando le preguntaban a Susel Paredes si iba a postular a las elecciones de 2020 al Congreso, ella tenía una sola respuesta: lo estoy considerando. Pero el tiempo de evaluación culminó y en esta entrevista con Perú21, Susel nos da la primicia de que ya decidió lanzarse a la carrera electoral y adelanta la agenda que impulsará si es elegida en el Parlamento.

¿Cómo así te has animado a ir al Congreso?

Por dos razones. Porque es un periodo corto con tareas muy puntuales y porque, después de este desastre que se ha producido, se requiere gente que tenga ganas de trabajar y experiencia política para atacar puntos nucleares para que lleguemos al bicentenario con la cancha pareja.

¿Cuáles son esos puntos que tú quisieras atacar en los 15 o 16 meses que dure este Congreso?

Primero, yo creo que hay que eliminar la inmunidad porque el Parlamento se convirtió en la cueva de Alí Babá, donde la gente que tenía problemas postulaba por la inmunidad. Yo creo que si hay antejuicio, no hay necesidad de que exista (la inmunidad).

¿Ningún tipo de inmunidad?

Yo creo que no hay necesidad. Si hay antejuicio, ya para qué la inmunidad. Te defiendes, pues, cuál es el problema. A mí me denuncian todos los días. De abuso de autoridad, de 50 delitos.

¿Pero eso no obstruye tu trabajo? Porque el propósito de la inmunidad es que no haya este acoso judicial por razones políticas...

Pero, como esto se ha convertido en una herramienta para que los delincuentes no acudan a la justicia, yo creo que habrá que retirarlo. ¿Por qué nosotros, lo funcionarios municipales o de fiscalización, que somos denunciados permanentemente, no andamos llorando para que nos den inmunidad? Tengo que defenderme. Voy a la Policía por lo menos tres veces por semana. A la Fiscalía, dos. O sea, en la selva hay mosquitos. En la gestión pública te denuncian. Todos los funcionarios públicos tenemos que defendernos y los congresistas no, ¿por qué?

¿Qué otros temas, además de la inmunidad, quisieras promover?

Yo creo que a mitad de mandato se debiera consultar al pueblo si está contento con el desempeño de los congresistas. Entonces, se le pregunta, ¿quieres que estos sigan o quieres cambiar a cuántos? Entonces, tendrías la posibilidad de renovar la mitad del Parlamento y eso refrescaría y sería un examen para los congresistas que están haciendo mal su trabajo o que no trabajan. Una renovación por mitades.

¿El tema de la bicameralidad qué te parece?

Está muy bien que haya bicameralidad. Yo creo que la gente votó en contra porque sintieron que era una trampa para que los congresistas de ese momento pudieran entrar al Congreso por la puerta falsa del Senado.

Se te ve como una persona ejecutora que sale a la calle. ¿Vas a sentirte cómoda en el Congreso?

Como es un periodo corto, no me voy a aburrir tanto porque hay tareas concretas que hacer. Fiscalizar el tiempo que el Gobierno ha estado sin Congreso, elegir bien a los miembros del Tribunal Constitucional, consolidar la reforma política y dejar la cancha pareja para que lleguemos al bicentenario decentemente.

¿Y luego quisieras retornar al mundo municipal?

Sí, para que me enjuicien nuevamente.

¿Todavía no sabes o ya puedes decirnos con qué partido vas a postular?

No, no puedo.

¿En qué aspecto político?

Al centro.