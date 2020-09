La abogada y activista por los derechos de la comunidad LGBT, Susel Paredes, rechazó las expresiones “homofóbicas” del congresista Daniel Urresti, quien durante su intervención en el hemiciclo del Congreso hizo referencias de connotación sexual respecto del mandatario Martín Vizcarra.

Fue en la sesión plenaria matinal donde el vocero de Podemos Perú puso en tela de juicio la “tendencia sexual” del presidente de la República tomando como base el contenido de uno de los audios difundidos en el caso Richard Swing.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio, ahora no sabemos qué secretos oscuros guarde este siniestro personaje Richard Cisneros que lo tiene secuestrado a usted”, manifestó el parlamentario quien, horas más tarde, reconoció que se excedió y ofreció disculpas públicas.

Sus expresiones merecieron la enérgica condena de Susel Paredes quien afirmó que las alusiones a la orientación sexual de las personas son discriminatorias sean de quién sea.

Mi rechazo mas enérgico a las expresiones homofóbicas del congresista Urresti, las alusiones a la orientaron sexual de las personas son discriminatorias sea quien sea. No defiendo al presidente, si tiene que responder ante la justicia que lo sancionen severamente. #HomofobiaNo — Susel Paredes (@suselparedes) September 15, 2020

NO ACEPTA LAS DISCULPAS

En declaraciones a Perú21, Paredes, quien también es jefe de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar, señaló que las expresiones de Urresti son “descalificadoras e imperdonables en un hemiciclo”.

Añadió, en esa línea, que no basta con las disculpas del legislador quien “con sus declaraciones ha demostrado el desprecio a por lo menos un millón 700 mil peruanos que nos reconocemos como no heterosexuales de acuerdo a la última encuesta de derechos humanos", subrayó.

“No somos cuatro gatos y estamos indignados con sus palabras así que aquí no vale el perdón y cuando acabe su período deberá enfrentar una denuncia por delito de discriminación, lo vamos a denunciar; lamentablemente ahora tiene inmunidad”, agregó la funcionaria edil.

Paredes, además, cuestionó la “indiferencia imperdonable” del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien se encontraba conduciendo el debate cuando se formularon dichos comentarios.

“A todos los males que tiene el Congreso ahora hay que añadirle la homofobia. Ese tipo de discursos deben quedar desterrados de cualquier narrativa politica”, enfatizó.

