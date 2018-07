Susana Villarán: Amplían 8 meses más su impedimento de salida del país

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción dispuso esta tarde ampliar por 8 meses la orden de impedimento de salida del país de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán , y el ex gerente municipal José Miguel Castro.

Titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena dispone prolongación de impedimento de salida del país de Susana Villarán y José Castro por un periodo de 8 meses. https://t.co/FO11E7V9AI — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 26 de julio de 2018

En noviembre del 2017, se recuerda, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra la ex burgomaestre y el ex funcionario edil en el marco de la investigación que se les sigue por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña OAS a la campaña del 'No' a la revocatoria, realizada entre los años 2012 y 2013.

La semana pasada, asimismo, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria en contra de Villarán de la Puente y Castro por los presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.