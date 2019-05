Luis Castañeda: "No me parece bien hablar de Susana Villarán" El ex alcalde de Lima consideró que la ex burgomaestre "está en un problema" y dijo que no se "aprovechará" de ello

- / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / - El exalcalde de Lima llegó al parlamento para explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. (GEC/ Hugo Pérez) - / -