Susana Villarán: Juez reprograma audiencia por pedido de comparecencia con restricciones

El juez Manuel Chuyo suspendió hoy la audiencia en la que debía evaluar el pedido de comparecencia con restricciones para Susana Villarán y otras personas que habrían participado de la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, entre 2012 y 2013.

El magistrado reprogramó la diligencia para este viernes a las 3:00 pm, luego de que una de las investigadas, María Julia Méndez Vega, no acudió a la sede judicial.

La solicitud es para que la ex burgomaestre firme cada 30 días el registro de control biométrico, que no se ausente de la localidad donde vive, que asista a todas las diligencias programadas y que pague una caución por S/ 100 mil.

A su salida del recinto, Villarán aseguró que no ha recibido sobornos y que se ha caracterizado por ser "una funcionaria transparente". "Vivo y trabajo modestamente, estoy orgullosa de la trayectoria que he tenido y de lo que hicimos en Lima, no le temo a nada ni a nadie", declaró brevemente.

En abril pasado, un equipo de fiscales y de la Policía allanó las viviendas de la ex autoridad edil para hallar documentación que demuestre la hipótesis de la indagación: que la ex burgomaestre "habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento" de la campaña, con la que buscaba impedir su remoción.

En este sentido, según el Ministerio Público, Susana Villarán pidió el apoyo financiero de las empresas OAS y Odebrecht sabiendo que ambas tenían el interés de ejecutar obras en las ciudad.

La Fiscalía maneja como prueba lo declarado por el publicista Valdemir Garreta, quien dijo que recibió US$3 millones —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la campaña de la ex funcionaria.

En un interrogatorio realizado en Francia, el publicista Luis Favre también reconoció que asesoró la campaña del 'No' y aseguró que se reunió con ella una vez para coordinar las actividades proselitistas.