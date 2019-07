Juez dicta comparecencia con restricciones contra ex funcionario Marco Zeballos

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, aprobó la medida de comparecencia con restricciones contra los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima , Marco Antonio Zeballos Bueno, Jorge Antonio Torres Padilla, Óscar Vidaurreta Yzaga y Juan Carlos Becerra Jara.

"Se le impone comparecencia con restricciones. En caso no cumpla con las mismas, el juzgado puede imponer una medida mayor", sostuvo el magistrado juez.



Chávez Tamariz impuso reglas de conducta a los investigados bajo apercibimiento, entre ellas, asistir a las citaciones del Ministerio Público y firmar el control o servicio biométrico cada 30 días.

Las defensas de los implicados interpusieron la medida de apelación a la decisión judicial, mientras que la fiscalía expresó su conformidad.

Durante la audiencia, la fiscal Ángela Zuloaga sustentó el requerimiento en el marco de la existencia de una presunta organización delictiva liderada por la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para perpetuarse al mando de la municipalidad.

“Debemos tener en consideración que la participación de cada una de estas personas se dio en el marco de la organización delictiva liderada por Susana Villarán y secundada por su gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, con la finalidad de quedarse en el poder, al mando de la municipalidad”, indicó.

Al ex regidor Marco Zeballos, el Ministerio Público le imputa el delito de asociación ilícita por la presentación de dos informes con datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentó dos informes. El primero relacionado a una campaña por la No revocatoria que era el informe de ingresos y egresos, conteniendo información falsa, datos de aportantes y sumas no correctas”, señaló la fiscal.

Respecto al segundo informe, refirió que este fue presentado a la ONPE sobre “aportaciones y gastos de la campaña electoral del proceso de Elecciones Municipales 2014, que corresponde a la campaña de reelección de Susana Villarán de la Puente. Dicha información tiene contenido falso”.

“Todo ello —a tesis del Ministerio Público— con la finalidad de ocultar procedencia del dinero ilícito proveniente de las Cajas Dos de las empresas OAS y Odebrecht”, resaltó.

Ángela Zuloaga precisó que en el allanamiento a la vivienda de la ex burgomaestre se encontraron estos documentos originales, los cuales evidenciarían que Susana Villarán “tuvo directa participación en la presentación y dirección de Marco Antonio Zeballos para la presentación de documentación con datos falsos”.

-Defensa de Zeballos-

El ex funcionario Marco Zeballos, quien ejerció su propia defensa, detalló que en el caso de la campaña por el No a la revocatoria, remitió un informe de ingresos y egresos al presidente del Pacto Ético Electoral, y que este no fue presentado ante el JNE, tal como indica el Ministerio Público.

“No es un documento presentado o dirigido al presidente del JNE o a algún funcionario del JNE, falso. Y a su vez, yo también he reconocido que firmé la nota de atención dirigida al gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE en el 2014 […] Jamás he negado eso”, detalló.

Zeballos descartó que haya intentado “ocultar la procedencia de dinero maculado” de empresas brasileñas y cuestionó los elementos de convicción en los que se basa el Ministerio Público.

“Lo que está en discusión es lo último que señalan, que todo ello fue con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero maculado. ¿Cuál de los elementos de convicción del Ministerio Público, que ha adjuntado, avala esta última afirmación? Me respondo, cero. Ni uno, no tiene cómo acreditar que mi intencionalidad haya sido ocultar -como acá se señala- la procedencia del dinero maculado”, dijo.