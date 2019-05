¿Quién es José Miguel Castro vinculado con Susana Villarán y por qué tiene prisión preventiva?

Esta tarde, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó 18 meses de prisión preventiva para José Miguel Castro , quien era exgerente municipal de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán , también tras las rejas con la misma medida restrictiva por el caso Lava Jato.

¿QUIÉN ES JOSÉ MIGUEL CASTRO?



El economista fue el brazo derecho de Susana Villarán durante su gestión edil. A ambos se les acusa de recibir aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria (2013) y de reelección de Villarán (2014).

A fines de abril de 2019, durante las delaciones del exhombre fuerte de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó que entregó US$ 3 millones para la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.

Jorge Barata detalló que US$ 2 millones fueron entregados en reales a Valdemir Garreta, en Brasil, para los gastos de publicidad, mientras que el millón restante fue entregado en Lima a José Miguel Castro, quien le exigía que terminara de cancelarle el monto completo.

CUENTA EN ANDORRA



Además, agregó que por órdenes de José Miguel Castro se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Gabriel Prado, exfuncionario de la gestión edil de Villarán.

"José Miguel Castro le pidió tres millones para campaña de Villaran y esta llamó para agradecer y confirmar que la conversación que tuvo con Castro era correcta", informó Jorge Barata.

"TRES PALOS VERDES"



En un audio que data de setiembre de 2017, se oye a la exburgomaestre preocupada porque se haga público que ella y José Miguel Castro solicitaron “tres palos verdes” (tres millones de dólares).

Gabriel Prado hizo público este audio en un intento por demostrar que él no está involucrado en la recepción de dinero para la exalcaldesa. Según su testimonio a Cuarto Poder, la razón por la que tiene abierta una cuenta a su nombre en Andorra es porque firmó sin leer una serie de papeles.

Aquí puedes escuchar el audio completo.

"NINGÚN PACTO DE SILENCIO"

José Miguel Castro negó haber tenido algún "pacto de silencio" por el cual no reconoció durante casi toda la investigación que Odebrecht y OAS hayan aportado a las campañas de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Lima.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la fiscalía las veces que he podido ir e incluso, hace dos semanas, tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración con la fiscalía, en el cual avancé toda la semana pasada diciendo mi verdad", manifestó Castro Gutiérrez ante el juzgado de investigación preparatoria ante de dictarle prisión preventiva.