Una vez más, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán , investigada por lavado de activos, negó ante el equipo especial Lava Jato, que preside Hamilton Castro, haber recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas de reelección y de la revocatoria.

Durante el interrogatorio, la ex burgomaestre respondió 60 preguntas por más de tres horas. En febrero pasado, Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, dijo que entregó US$3 millones para financiar la campaña por el No a la revocatoria de Villarán, en 2013.