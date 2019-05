Susana Villarán admite que campaña del 'No a la Revocatoria' recibió dinero de OAS y Odebrecht [VIDEO]

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró que se siente libre y sin temor, tras remarcar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En declaraciones a Exitosa, la ex funcionaria dijo: "Cometí un grave error del que me arrepiento desde hace tiempo, que es permitir que tenían intereses privados financiaran la campaña. Esa es la verdad"

"Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude pedir perdón en su momento. No le temo al futuro", afirmó, tras precisar que que OAS Y Odebrecht financiaron la campaña del 'No a Revocatoria', pero que jamás recibió coimas ni hizo pitufeo.

Para la ex autoridad limeña, en el momento en que recibió el dinero las empresas citadas tenían una buena reputación. Villarán resaltó que era la responsable política de lo ocurrido. "No hubo un intercambia de adenda por apoyo en la campaña, de adensa por apoyo en la campaña", aseveró.

Susana Villarán admite que campaña del 'No a la Revocatoria' recibió dinero de OAS y Odebrecht. (Exitosa)

"No hemos recibido coimas. He estado con gente honorable que no ha recibido coimas. Sigo siendo la misma. Entré y salí con lo mismo que tuve. No hemos hecho adendas a las medidas de las empresas que apoyaron la campaña. No ha sido así" , dijo la ex burgomaestre.

"Yo asumo toda la responsabilidad", dijo Susana Villarán.

El Poder Judicial programó para este lunes 13 de mayo la audiencia para evaluar el pedido de la fiscalía para variar la comparecencia restringida contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán , por una medida de prisión preventiva por 36 meses.

Serena, Villarán indicó que no informó del hecho porque no era su obligación rendir cuentas.

El jueves, el Ministerio Público requirió variar la comparecencia restringida contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por una medida de prisión preventiva por 36 meses como parte de la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

El pedido de prisión preventiva incluye, además de la ex alcaldesa de Lima, a su exgerente municipal José Miguel Castro, así como a otros cuatro presuntos involucrados en el presunto aporte que hicieron las empresas Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocación en su gestión edil.

"No me reuní con él nunca", dijo al ser consultada sobre si mantuvo un encuentro con Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú.

La ex alcaldesa afirmó que jamás estuvo en una sala pidiendo dinero y que lo conoció en una actividad municipal deportiva.

Villarán reiteró el pedido de perdón por no haber hablado antes del tema. En diálogo con Nicolás Lúcar, la ex alcaldesa extendió la mano al periodista y le agradeció por darle espacio para hablar. "La izquierda no es una iglesia de la que uno entra y sale, yo siempre seré de izquierda", puntualizó, tras considerar que su gobierno se caracterizó por ser de izquierda y buscar la justicia social.

Al lado de su abogado Ivan Paredes, la ex funcionaria rompió su silencio de manera inesperada en circunstancias que debe afrontar el pedido de prisión preventiva en su contra.

LO QUE ESCRIBIÓ EN TWITTER



"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña. El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel. Por ello, se contrató a Luis Favre y su equipo", escribió la ex alcaldesa.

"No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parad .y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita; igualmente continuar la política cultural en Lima, las grandes obras que abren espacios públicos como la Costa Verde y los Parques Zonales, las peatonalizaciones, entre otras", expuso.

"Pido perdón por no decir la verdad a tiempo", afirmó ex alcaldesa.

"Por esas razones artistas de gran trayectoria como intelectuales, organizaciones sociales, distritos, alcaldes se unieron de buena fe y gratuitamente a esta campaña ciudadana. Gracias nuevamente a todos ellos. Enfrentar el SÍ a la Revocatoria significaba impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima, entrando por la puerta la falsa, para beneficiarse con el suelo urbano, con las inversiones privadas y mantener la lucrativa informalidad en la ciudad", anotó en la red social.

"Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado. Pido perdón a todas las personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima", indicó, al tiempo de reiterar que no es corrupta y que es honesta.

Susana Villarán contó que ha pedido perdón a sus hermanos y a sus hijos por no haberles brindado detalles de esta situación. "Yo no me fugo, jamás me correré de la justicia", declaró a Exitosa.