Susana Villarán fue citada para declarar por aportes de campaña de reelección

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán , investigada por lavado de activos, fue citada para este viernes por la Fiscalía para que declare por el presunto financiamiento irregular que habría recibido su campaña de reelección en 2014.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que el equipo especial, que encabeza el fiscal Hamilton Castro, citó para las 9:00 am a la ex autoridad edil.

De acuerdo a la hipótesis que maneja el Ministerio Público, empresas como Odebrecht y OAS habrían entregado dinero para financiar las actividades proselitistas de la ex funcionaria, quien finalmente perdió esas elecciones ante el actual alcalde, Luis Castañeda Lossio .

El pasado 5 de abril, los fiscales incautaron documentación relacionada al caso en la vivienda de la ex burgomaestre .

Entre los documentos figura un folder que cita "ONPE Pendientes" con un post it pegado que dice "Cuentas ONPE Elecciones 2014"; un folio que se titula "Formato 7" con el logo de Diálogo Vecinal, proceso electoral elecciones Municipales, cédula central de aportaciones/ingresos de campaña electoral. Periodo al 30 de setiembre de 2014; otro en el que se lee "aportaciones/ingresos de campaña electoral. Ingresos por actividades de financimiento proselitista. periodo al 30 de setiembre de 2014", y otros.

Pero este no es el único caso por el que se investiga a Susana Villarán . También tiene un proceso abierto por el presunto aporte de US$3 millones que, según el ex directivo de Odebrecht, Jorge Barata, entregó la empresa a la campaña contra la revocatoria a pedido de la propia ex alcaldesa. Esto sucedió entre los años 2012 y 2013.

El publicista Valdemir Garreta también indicó que recibió US$1 millón de la compañía OAS para asesorar en la misma campaña.