Villarán sobre caso Odebrecht: no he cometido delitos que me imputan

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán se refirió por primera vez a las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sobre supuestos aportes a la campaña del No a la revocatoria y negó los delitos que se le imputan.

A través de su cuenta en Facebook, la exburgomaestre capitalina dijo que se reserva el ámbito jurisdiccional para esclarecer con su defensa legal las acusaciones en su contra.

"Durante cinco días (y aún continúa) periodistas de diversos medios de prensa están apostados frente a mi domicilio a pesar que les he dicho que no declararé. No solo me perturban sino también a quienes viven en los departamentos contiguos. Este cerco mediático está afectando mi salud", señaló.

"Por eso reitero a los medios de comunicación que me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de Cohecho, Lavado de Activos y otros que me imputan", agregó en la red social.

Vea también Comisión del Congreso cita a Susana Villarán para el lunes 29

Asimismo, la exalcaldesa dijo que seguirá cumpliendo con las restricciones impuestas por el Poder Judicial y que cree en la justicia. "Todo este tiempo he cumplido rigurosamente con las medidas de restricción que me han impuesto y asistido a todas las citaciones. Lo seguiré haciendo. Creo en una justicia imparcial y pronta, muy alejada del espectáculo mediático", sentenció.

Como se recuerda, en los interrogatorios en Curitiba, Brasil, Barata señaló a los fiscales peruanos del Equipo Especial Lava Jato que Susana Villarán le agradeció por el aporte de Odebrecht de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación.

Según Barata, tuvo varias conversaciones con Villarán y la que más resaltó fue cuando lo llamó para confirmarle que José Miguel Castro le solicitó un aporte económico para la campaña del No a la revocación.

El exfuncionario de Odebrecht explicó que, de los US$3 millones entregados, US$2 millones le fueron entregados en Brasil al publicista Valdemir Garreta, propietario de la consultora FX Comunicaciones, que trabajó en publicidad y asesorías para la campaña por el No en el 2013.

Mientras que el US$1 millón restante fue entregado directamente al entonces gerente municipal de Lima, José Miguel Castro.