Anel Townsend: "Lamento que la campaña del No se haya visto afectada por actos ilícitos"

La ex congresista y vocera de la campaña del 'No a la Revocatoria' de la ex alcaldesa Susana Villarán , Anel Townsend , lamentó este miércoles que dicha contienda electoral "se haya visto afectada por actos ilícitos" y reiteró que no tuvo "ninguna participación en el financiamiento" de la misma "ni en la contratación de publicidad".

A través de un pronunciamiento en su cuenta de Facebook, Townsend Diez-Canseco recordó que ha declarado ante el Ministerio Público que no conocía de dónde provenía el financiamiento.

Precisó que sus gastos de movilidad y viáticos eran pagados por la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, "una organización privada que estaba a cargo de la recaudación de fondos en pro de la campaña".

"Lamento y reitero mi profunda decepción que la campaña del No a la revocatoria realizada en el 2013, se haya visto afectada por actos ilícitos y contrarios a la ley", señala.

"En el mes de diciembre de 2017, ante la fiscalía declaré que no tuve ninguna participación en el financiamiento de la campaña por el No a la revocatoria del Concejo Municipal Metropolitano de Lima y de la ex alcaldesa de la capital [...] Como vocera de dicho movimiento no tuve ninguna participación en la recaudación de fondos, ni en la contratación de publicidad radial, televisada, impresa, de paneles o de cualquier índole, conforme se puede verificar muy fácilmente", se lee en el comunicado.

El martes 14 de mayo el juez Jorge Chávez Támariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos, en agravio del Estado.

Días antes, la ex burgomaestre reconoció ante la prensa haber recibido aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria, pese a que estas eran contratistas del municipio capitalino.