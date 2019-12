La secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara, aseguró este martes que el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña la agredió psicológicamente y le dijo que “no estaba a la altura del trabajo que desempeñaba”.

“Claro [que fue un hecho de violencia]. Me dijo que tenía el peor concepto de mí, de que yo no estaba a la altura del trabajo que desempeñaba, que era una mentirosa. Yo también le contesté algunas cosas. Le dije que debería tener el valor de decirme las cosas en la cara y no siempre en presencia de otra persona”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Más temprano, Espinosa-Saldaña descartó haberla insultado o descalificado y aseguró haber tenido una "conversación áspera" con Távara.

“Yo no creo haber insultado a alguien, yo he tenido una conversación áspera con una funcionaria, no he insultado, no he vejado, pero si alguien se siente ofendido, pido las disculpas del caso”, afirmó en RPP.

Detalló que, en su conversación con Távara, le planteó sus quejas respecto a su desempeño laboral; sin embargo, indicó que sus comentarios distaron de insultarla.

Al respecto la funcionara indicó que lo ocurrido con ella fue "violencia de todas maneras" y le pidió al pleno del Tribunal Constitucional tomar su caso debido a que se encuentra en una posición de "asimetría".

“Yo no sé qué es para él [Eloy Espinosa-Saldaña] una discusión áspera. Pero para mí aprovecharse y juzgar las emociones, el temperamento de una persona, si lloras o no lloras, sí es violencia de todas maneras”, señaló.

“He decidido salir a denunciar esto. Sé que ya no se puede mantener en estricto privado porque mi reclamo era hacia el pleno de magistrados [...] Estoy en una posición de asimetría aquí y hoy día lo he hecho presente en el pleno. ‘Ustedes tienen que tomar mi caso’ les he dicho, porque yo estoy sola en esto”, agregó.