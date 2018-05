Susana Silva Hasembank: "La no sanción hace que la corrupción se normalice"

El 16 de abril se presentó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que elaboró la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Susana Silva , coordinadora general de este organismo, explica los lineamientos de la nueva estrategia.

¿Cuáles son las diferencias entre el antiguo y el nuevo plan anticorrupción?

La gran diferencia es que tiene una mayor incidencia en la prevención y promoción de la integridad. Antes, el enfoque estaba principalmente en lo punitivo, que es necesario. Sin embargo, ahora estamos más abocados en reforzar nuestros temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, inducción y acompañamiento hacia los servidores públicos.

¿Qué medidas se contemplan en el plan para lograr estos objetivos?

Un tema indispensable es la transparencia. Tenemos una muy buena ley, pero los mecanismos para asegurar su cumplimiento no han sido suficientes. Entonces, vamos a ser bastante rigurosos en que todas las entidades públicas aseguren la entrega de información.

¿De lo que ejecutan o respecto a la información personal de las autoridades?

Hay transparencia activa y pasiva. La activa es lo que las entidades ponen en sus portales. La ley nos dice que hay un mínimo, pero estamos orientando a las entidades a que no se limiten a eso. Transparencia pasiva es que se entregue la información que solicitan los ciudadanos, los medios de comunicación. Ahí seremos más rigurosos. También vamos a fortalecer la Autoridad de Transparencia. Vamos a conversar con el Ministerio de Justicia para ver de qué manera se la va a hacer más fuerte.

Organismos civiles han pedido que la Autoridad para la Transparencia sea autónoma, que no dependa del Ministerio de Justicia.

Hay varias formas de ser autónomo. Podría ser un órgano constitucionalmente autónomo, pero ese no es el modelo que está siguiendo Perú. En este momento, con el Decreto Legislativo 1353, se planteó que fuera, como es ahora, una dirección dentro del Ministerio de Justicia. Cierto es que algunos pueden decir que esto le resta autonomía. Vamos a procurar que eso no ocurra.

El presidente, los ministros presentaron su declaración jurada de intereses. No así los congresistas, solo unos pocos lo han hecho. ¿Es necesario que esto sea obligatorio?

Por supuesto. Se está incluyendo dentro de la solicitud de facultades delegadas, a efectos de que ya no sea un tema meramente voluntario sino una obligación, y no solo de los funcionarios del Poder Ejecutivo sino de todos los altos funcionarios del Estado.

¿Será solo de los últimos 5 años antes de ejercer el cargo?

Sí, eso es lo que hemos optado, siguiendo la recomendación de la ley modelo de la OEA.

¿En el plan hay propuestas referidas a regular la gestión de intereses? La población asocia el lobby con algo ilegal.

Por supuesto. Justamente en el proyecto para las facultades delegadas está el tema de la gestión de intereses, que no debe ser vista como algo negativo. Lo que está mal es no brindar información. Entonces, la regulación va en la línea de brindar mayores mecanismos para que la gente sepa quién está visitando a quién, de qué están hablando, cuánto tiempo estuvo. Tenemos un registro muy bueno en PCM.

Gracias al cual supimos que Óscar Medelius visitó al presidente Vizcarra.

Exactamente. No está mal que visiten, pero a partir de eso puedes investigar. Lo que vamos a hacer es potenciar este registro. Tenemos que buscar que esta información no se pueda manipular, que quede registrada para siempre, y que haya certeza de a quién se visitó, porque eso tiene una posibilidad de manejo. También vamos a generar buscadores, como Manolo Rocks que se alimenta de información del Estado.

Hace un mes, en Lima, se dio la Cumbre de las Américas y el tema principal fue la lucha contra la corrupción. ¿Cuánto ayudan estos eventos para generar voluntad política de las autoridades? ¿Hay, hoy, voluntad política en Perú?

Yo no estoy muy segura de que el evento en sí empuje a aquellos que deben liderar la lucha contra la corrupción en un país. Creo que el tema es más de cada gobernante. Y no te lo digo porque esté aquí sentada o porque el presidente sea el que tenemos ahora, pero jamás he visto un presidente tan comprometido con este tema como Martín Vizcarra. Asistió a la sesión de la CAN, participó en la aprobación del plan, se ha involucrado, aprobó la creación de la Secretaría de Integridad...

Usted trabajó en la CAN durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK). ¿No vio el mismo involucramiento en ellos como con Vizcarra?

Del Ejecutivo, son miembros de la CAN el ministro de Justicia y el premier, pero aquí se ha involucrado el presidente Vizcarra. Yo no he visto lo mismo ni con el señor Humala ni con el señor PPK.

Tenemos ex presidentes involucrados en corrupción, líderes políticos, congresistas, ex ministros, ex gobernadores, ex alcaldes. Le pido un análisis de la situación. ¿Hay una falta de ética en las autoridades o hay una confusión entre lo debido y lo indebido?

Yo creo que hay mucha tolerancia a la corrupción. La no sanción inmediata a hechos pequeños hace que la corrupción se normalice, y eso es muy peligroso. Ahora, de otro lado, hay varias dimensiones de corrupción. Si usó el vehículo para ir a la peluquería, para llevar a los hijos al colegio, o si utilizó un local, está en el límite de que, quizá, no sabía si se podía o no. Pero cuando hablamos de millones, transferencias, peculados, malversación de fondos, Odebrecht con empresarios triangulando con gente del gobierno, eso no es que yo no sabía, es un tema contrario a la ética, un hecho delictivo clarísimo.

AUTOFICHA



- “Soy coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) desde el 1 de marzo. Fui designada a propuesta del presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez. Ocupé el mismo cargo entre los años 2011 y 2015. Fui vicepresidenta del Inpe e inspectora general del Ministerio del Interior”.



- “La Secretaría de Integridad no va a absorber a la CAN, se va a fusionar con la coordinación general de la CAN. Tendrá su función rectora y, al mismo tiempo, coordinará con todos los actores. Estamos en pleno proceso de transferencia, que debe culminar a fines de mayo”.



- “En la elaboración del plan anticorrupción hemos asumido como punto de partida las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión Presidencial de Integridad. En la OCDE hay un avance enorme. Formamos parte del grupo de integridad y del grupo de cohecho y transacciones comerciales internacionales”.