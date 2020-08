Susana Higuchi, madre de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió a las críticas que lanzó Mario Vargas Llosa en contra de su hija, quien se encuentra en el primer lugar de las preferencias de intención de voto.

"Que se deje de resentimientos. Él vive en España y solo viene para campañas electorales", dijo la ex primera dama desde Chimbote, en donde acompañó en actividades proselitistas a uno de los candidatos al Congreso de Fuerza Popular.

"Han pasado 25 años, y todavía no olvida. ¡Qué horror!", agregó. Higuchi también señaló que el Nobel de Literatura 2010 no conoce la realidad que se vive en el Perú.

Asimismo, reveló que fue ella quien le pidió a Keiko Fujimori ser la primera dama durante el gobierno de su padre. También calificó como falsas aquellas afirmaciones que indican que tiene una mala relación con su hija.

Por otro lado, indicó que no le guarda rencores a su ex esposo, el ex mandatario Alberto Fujimori. "Me dio la oportunidad de tener 4 hijos maravillosos […] Yo no puedo vivir del resentimiento. Yo soy más humana", sentenció.