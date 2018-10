Susana Higuchi tras detención de Keiko Fujimori: "Un millón de veces prefiero estar yo en su lugar"

Bastante afectada, Susana Higuchi habló por primera vez tras la detención preliminar a Keiko Fujimori, quien permanece bajo custodia policial en la Prefectura de Lima.

"Uno como madre no puede soportar que injustamente la tengan detenida. No entiendo. Un millón de veces prefiero estar yo en su lugar. Doy la vida por mis hijos", manifestó en entrevista con Panorama.

La ex primera dama reveló cómo se sintió cuando se enteró lo ocurrido con su hija mayor. "Casi me desmayo. Sensaciones cruzadas la verdad que no sabía qué pensar, como mamá, la verdad que me quebré", sostuvo.

Además, contó lo que ocurrió cuando se reencontró su Keiko Fujimori hoy domingo que la visitó. "En realidad más ha sido un abrazo fraternal, maternal de mi lado, a buen entendedor pocas palabras. Un abrazo fuerte y sincero vale más que mil palabras", dijo.

Higuchi, de 68 años, dijo que pensó que "era una pesadilla". "Sin pruebas no pueden apresar a una persona, por indicios, no. Toda la familia la está pasando mal", manifestó.

Además, aseguró que su hijo Kenji Fujimori, quien recientemente tuvo un enfrentamiento político con la lideresa de Fuerza Popular, también está afectado por lo que está pasando su hermana.

"Kenji también está muy afectado. Adora a sus hermanos y la estamos pasando la verdad horrible. Quiero que se pongan en mi lugar. En verdad me dolió muchísimo, en el alma. Esta es una oportunidad para volverlos a ver unidos", sostuvo conmovida.

"Es el reinicio que algo que nunca se debió quebrar. Esperemos que sea real, de corazón. Nunca he influenciado en ninguno de mis hijos la política. Siempre he hablado como mamá que soy", aseguró.