Jueces supremos cobrarían S/18 millones por devengados

En noviembre de 2017, un juzgado constitucional falló a favor de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y en contra del Poder Judicial (PJ). La sentencia dispuso que se cumpla con homologar los sueldos de los vocales supremos con los sueldos de los congresistas, según lo establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial dictada en 2013.

Con una ley a su medida, magistrados lograron una sentencia millonaria a su favor. El monto asciende a S/18 millones.

En enero de este año, Duberlí Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial, conoció oficialmente del requerimiento de pago en favor de 13 jueces supremos. El monto asciende a S/18 millones y entre los beneficiados está el propio Duberlí.

El Estado no tiene dinero, pero jueces como César Hinostroza, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero, involucrados en los audios de la vergüenza, pretenden cobrar millones por devengados. Es decir, por beneficios salariales que no les correspondía hasta que una ley, impulsada por ellos mismos, acomodó sus salarios al nivel de un congresista.

En declaraciones a Perú21, el suspendido Hinostroza dijo que ese dinero nunca lo va a cobrar porque el Poder Judicial no tiene presupuesto y que en todo caso le pagarían de a poquitos. “Pagan mil soles, 500 soles hasta que te mueras. Yo no he percibido nada. No me interesa la plata. Tengo problemas más importantes que resolver”, sostuvo.

Duberlí Rodríguez señaló que “no se ha pagado ni un sol de esos montos, y si se aprueban, entran en el rubro deudas por pagar”.

NO, TODAVÍA

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, también beneficiario de tamaña insensatez, afirmó que él no ha cobrado ni un sol y que su gestión no pagará millonarias sumas.

“No se dispondrá pagar ningún reintegro por homologación, pues no hay, ni habrá presupuesto para ello”, expresó; sin embargo, Prado no garantizó que su sucesor no vaya a hacer el intento.