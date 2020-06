La congresista del Partido Morado, Zenaida Solís, sostuvo que la propuesta para crear una instancia superior a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se incorporó en predictamen sobre moratoria de universidades “entre gallos y medianoche”.

En declaraciones a Perú21, la integrante de la Comisión de Educación, además, cuestionó que la Secretaría Técnica haya incorporado apreciaciones políticas en el documento. “En lugar de presentar un análisis técnico sobre el pedido de moratoria se presentó un texto sustitutorio, una alegación completamente política que no le corresponde”, criticó.

“Es un texto claramente político que no le corresponde, los juicios los hacen los congresistas, no el secretario técnico. Hay varios congresistas a los que les pareció bien, tienen derecho si quieren plantearlo, pero no de la forma en que se hizo”, agregó.

Solís cuestionó también que se haya pretendido crear el llamado Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, como instancia revisora de las decisiones de la Sunedu, con una conformación que incluye a un representante de las universidades privadas cuando dichas entidades son fiscalizadas por la superintendencia.

“Lo que están proponiendo es doblemente malo, lo ponen entre gallos y medianoche. La Asamblea Nacional de Rectores así funcionaba y nunca pudieron tomar decisiones respecto a gente que ganaba 1 millón de soles mientras la universidad languidecía, desaparecía el dinero del canon y no hacían los laboratorios que tenían que hacer porque no podían juzgar a sus pares; otorongo no come otorongo”, señaló.

