Sunedu sostiene que reunión con Richard Acuña fue "estrictamente técnica"

La Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu) indicó, tras la denuncia contra el congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso), que él mantuvo una reunión con funcionarios de dicha institución como representante de la Universidad Señor de Sipán.

Precisó que se trató de una “reunión técnica” a pedido de la Sunedu entre representantes de la Dirección de Licenciamiento y de la referida casa de estudios.

“Dicha reunión, de carácter estrictamente técnico, tuvo por finalidad señalar observaciones que la universidad mantiene en su proceso de licenciamiento, (el mismo) que se encuentra en curso”, indicaron.

Asimismo, señalaron que en el encuentro “no participó ningún alto funcionario de la Sunedu”.

“La Sunedu extendió una invitación institucional a la universidad a fin de que sus representantes y/o autoridades participen, sin especificar participantes pues son las universidades las que deben designar a sus equipos”, detallaron.

Vea también Fiscal de la Nación abrió investigación a congresista Richard Acuña

Sunedu añadió que participó un equipo de 11 personas de dicha institución y 13 representantes de la Universidad Señor de Sipán.

“El señor Richard Acuña se presentó como parte de la comitiva de la universidad y se identificó como miembro del directorio”, precisaron.

Como se recuerda, el último domingo se dio a conocer que el legislador Richard Acuña se presentó ante la Sunedu, el pasado 15 de abril, como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que es apoderado, miembro del directorio y accionista.

El legislador alegó que pidió licencia en el Parlamento para llevar a cabo esta diligencia. "Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario", comentó al programa dominical Panorama.