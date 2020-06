El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, afirmó que “bajo ningún concepto” su agrupación apoyará una norma que debilite la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Necesitamos fortalecer la educación de calidad, el Estado no puede renunciar a esa labor”, declaró a Perú21, tras reiterar que la propuesta para crear una instancia superior a la Sunedu, contenida en un predictamen que se debatió en la Comisión de Educación, ya ha sido retirada.

“Soy vocero de la bancada, represento a mi partido y el titular de la Comisión de Educación, Luis Dioses, es dirigente y militante de la agrupación. Nuestra posición, reitero, es de defensa de la calidad educativa universitaria”, subrayó.

Espinoza refirió que el predictamen fue elaborado por la Secretaría Técnica y reconoció que este no solo contenía falencias de forma sino también de fondo.

“Un predictamen no puede agrega lo que no está dentro del proyecto de ley porque este es el insumo. El tema (de la creación de una instancia superior era un elemento nuevo y no puede salir en el dictamen, ese fue un error de forma y de fondo, la propuesta de crear un organismo superior a la Sunedu es una locura”, asintió.

El portavoz de Somos Perú se pronunció también sobre el secretario técnico de la comisión, José Luis Caballero, quien elaboró el predictamen y trabajó durante el anterior Congreso disuelto con la fujimorista Tamar Arimborgo.

Pese a ese detalle, Espinoza dijo que no cree que la propuesta de crear una instancia por encima de la Sunedu, que revise sus fallos, haya sido incluida deliberadamente y “de contrabando”.

“No creo que haya existido una cosa de esas, creo que es un error de la parte técnica haber recogido los sentimientos de algunos parlamentarios y haberlo puesto en este proyecto de dictamen”, añadió.

