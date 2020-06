No es el primer intento y todo indica que tampoco será el último. Ya en el anterior Congreso disuelto, el Apra y Fuerza Popular pretendieron boicotear la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) con comisiones investigadoras y propuestas para recortar sus funciones.

Ayer fue en la Comisión de Educación del nuevo Parlamento que un predictamen encendió las alarmas. El documento fue elaborado sobre la base de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Nada extraño si no fuera porque –como quien no quiere la cosa– la Secretaría Técnica del grupo de trabajo –que preside Luis Dioses (Somos Perú)– incluyó un artículo que no tenía relación con la materia abordada.

Por el contrario, pone contra la pared a la Sunedu al crear el llamado Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau) para que conozca, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones del Consejo Directivo de la superintendencia.

La medida fue rechazada por legisladores de distintos grupos. No solo porque, como advirtió Zenaida Solís (Partido Morado), el predictamen no cumplió con el requisito de ser enviado a los congresistas con 48 horas de anticipación para su respectivo análisis, sino porque constituye, en la práctica, un retroceso en la reforma universitaria, señaló Rennán Espinoza (Somos Perú).

Desde el Frente Amplio, José Luis Ancalle advirtió que la llamada Conau sería una suerte de “rebautizada Asamblea Nacional de Rectores”, que beneficiaría, dijo, a las universidades que no cumplieron con los requisitos para su licenciamiento. “Se pretende que las decisiones de la Sunedu sean políticas y no de carácter técnico. Lo que se busca es ejercer un control político sobre un organismo técnico”, subrayó.

Francisco Sagasti, en tanto, manifestó que si bien la Sunedu puede haber cometido errores, “no se puede descalificar su impacto positivo en la educación”.

En la otra orilla, el fujimorista Marcos Pichilingue defendió la creación de una instancia revisora. “La Sunedu es el todopoderoso, que alguien apele (a sus resoluciones) es inverosímil; tiene que haber una doble instancia que evalúe sus resoluciones”, refirió con displicencia.

LLAMADO DE ATENCIÓN

El predictamen generó preocupación en el gobierno. El presidente Martín Vizcarra reclamó que no se aprueben “entre gallos y medianoche” dictámenes que reviertan los avances en la reforma universitaria. El ministro de Educación, Martín Benavides, por su parte, consideró que la propuesta constituiría “el golpe más serio” al proceso de cambios iniciado en 2014.

TENGA EN CUENTA

-A través de un comunicado, la Sunedu acusó que el predictamen “recorta la autonomía técnica” al permitir que sus decisiones sean revisadas en segunda instancia por un órgano político.

-Exhortó al Parlamento a reflexionar sobre su propuesta, que atentaría contra lo avanzado en la reforma universitaria.

