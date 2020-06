Por segunda vez en menos de una semana, la Comisión de Educación del Congreso dio marcha atrás en su pretensión de debilitar la reforma universitaria. La controvertida propuesta, que les lanzaba un salvavidas a las universidades privadas con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), con la finalidad de que sigan funcionando, fue retirada ayer tan sorpresivamente como lo fue, en la víspera, su inclusión en el predictamen de un proyecto del Ejecutivo.

La iniciativa del legislador de Somos Perú Grimaldo Vásquez pretendía que las universidades privadas con licenciamiento denegado por la Sunedu se acojan al Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, que aprueba un plan de emergencia para que las universidades públicas, también con licencia institucional denegada, alcancen condiciones básicas de calidad antes de su cese definitivo y puedan solicitar su licencia en un nuevo procedimiento.

Nada es gratis

A partir de la lectura de la norma, el exministro de Educación Daniel Alfaro declaró a Perú21 que el referido decreto supremo se hizo para universidades públicas y no privadas que tienen una estructura diferente y gozan de financiamiento privado.

En esa línea, llamó la atención sobre propuestas como la de Vásquez que –dijo– “las he visto antes y no son gratis ni vienen de una preocupación por la reforma”.

“Hay algo ahí poco transparente. Sería bueno investigar dónde estarían esos intereses, no los conozco, pero definitivamente estas iniciativas no tienen sustento técnico y no están tampoco alineadas a las preocupaciones más importantes de la educación superior. Esta propuesta como aquella de crear una instancia superior a la Sunedu tienen intromisión en la labor de la Sunedu”, subrayó.

En alerta

Por su parte, Flor Pablo Medina, quien refrendó el D.S. 016-2019, dado en octubre del año pasado, advirtió –a la luz de lo ocurrido en la última semana en el grupo de Educación–, que dicha instancia “estaría tentando” diversas iniciativas para medir el nivel de reacción ciudadana. “Esta es una alerta que siempre vamos a tener, siempre va a haber interés de algunos grupos. No es un secreto que en el Congreso hay representantes que tienen intereses vinculados con universidades”, indicó.

El presidente del grupo de trabajo, Luis Dioses, de Somos Perú, en tanto, insistió en que no hay ningún afán de boicotear la reforma universitaria, aunque el tenor del debate en su comisión siga demostrando lo contrario.

Sabía que

-El D.S. 016-2019 al que Somos Perú pretendía acoger a las universidades privadas, pese a que solo rige para universidades públicas, contempla una serie de medidas financiadas por el tesoro público.

-La Comisión de Educación aprobó ayer la moratoria por dos años para la creación de nuevas universidades a nivel nacional.

