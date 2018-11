Dio la cara tras el lamentable episodio que protagonizó. Alexander Peña Böttcher , el sujeto que agredió a patadas a Luis Alva Castro durante las protestas por la solicitud de asilo político del ex presidente Alan García , pidió disculpas públicas por su acto frente a la embajada de Uruguay.

A través de una carta pública enviada a RPP, lamentó lo ocurrido y se comprometió a ponerse a disposición de las autoridades, asimismo, manifestó su deseo de hacerse responsable de los gastos médicos del ex ministro aprista.

De acuerdo con su manifestación, "se dejó llevar por la euforia colectiva y una profunda indignación" y aseguró que es consciente que su actitud no representa "la sociedad armónica a la que aspiramos todos".

"Respecto al lamentable suceso en el que me he involucrado expreso mis disculpas, no solo al señor Luis Alva Castro, si no al público en general que ha visto en mi conducta una manifestación de intolerancia y agresividad que no reflejan mi personalidad y mi forma de conducirme en la vida", inicia la misiva.

(RPP) (RPP)

"Manifiesto mi ánimo de asumir y hacerme responsable de los gastos médicos que me correspondieran, aunque tengo claro que esto no borra la ofensa sentida por el señor Alva Castro", refirió.