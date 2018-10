Subcomisión no pudo incluir en agenda denuncias contra Pedro Chávarry por ausencia de legisladores

La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se suspendió hoy porque cuatro parlamentarios se encontraban con licencia, motivo por el que, entre otros casos, no se pudo poner en agenda las tres denuncias pendientes contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Los legisladores ausentes fueron Victor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Milagros Takayama, Nelly Cuadros y Rolando Reátegui (Fuerza Popular).

El presidente del subgrupo, el fujimorista César Segura, anunció que tratará de realizar una sesión extraordinaria esta semana, pero indicó que hará una ordinaria el próximo lunes.

Antes de que concluyera la sesión, el oficialista Juan Sheput solicitó que se ponga a debate las tres denuncias contra Chávarry, y la del fiscal supremo Pablo Sánchez contra los ex consejeros y el destituido juez supremo César Hinostroza.

Sobre este punto, Segura manifestó que se dará prioridad a algunas denuncias y no descartó que la del fiscal de la Nación sea una de ellas.

Además señaló que también se verán temas como el del ex ministro Bruno Giuffra y de las congresistas Yesenia Ponce (Fuerza Popular) y Maritza García (no agrupada).