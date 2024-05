La subcomisión evaluadora para elegir al nuevo contralor aprobó, con el voto dirimente del presidente de ese grupo, Jorge Montoya, a Pedro Cartolín, el candidato de la jefa de Estado, Dina Boluarte, para que sea el nuevo titular de dicha entidad. Esto, pese a que el mismo postulante reconoció, en su entrevista del último viernes, que no posee experiencia en control de obras públicas y privadas, ni ha realizado cursos de capacitación sobre esos temas técnicos que le exige tan importante cargo.

Sin embargo, la falta de capacitación y de horas de vuelo para ocupar tan importante puesto, como máximo titular de la Contraloría, no le importó a la mayoría de los miembros de la referida subcomisión que votaron a favor de que Cartolín sea el nuevo contralor.

El resultado de la votación fue cuatro votos a favor —Jorge Montoya (Renovación Popular), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), María Acuña (APP) y José Luna (Podemos)—; cuatro votos en contra —Hilda Portero (Acción Popular), Edgard Reymundo (Cambio Democrático), Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y Diego Bazán (Avanza País); y dos abstenciones —Margot Palacios (Perú Libre) y Jorge Coayla (Perú Bicentenario).

José Luna propuso, en el 2023, a Pedro Cartolín como candidato a la Defensoría. Sin embargo, hoy votó a su favor, pese a ese conflicto de interés. (Foto: Perú21)

Debido a ese empate, Jorge Montoya, con su voto dirimente, tuvo que decidir el escrutinio, y dio su luz verde. Debido a esto, la subcomisión decidió aprobar la propuesta de la presidenta Dina Boluarte para que Pedro Cartolín sea el nuevo contralor.

Al ser consultado sobre la falta de experiencia de Cartolín, Montoya reconoció que no la tiene, pero dijo que ellos mismo no la poseen cuando postulan al cargo de congresistas.

“Eso no afecta que vaya a ser un buen contralor. Tiene el requisito fundamental: honradez. Una hoja de vida limpia, y lo que estamos luchando acá es contra la corrupción” dijo el titular de la subcomisión evaluadora. Esto, tras dar a conocer que el Ejecutivo envió un informe de evaluación de la hoja de vida de Cartolín, en la que señala que no posee sentencias judiciales.

No obstante, Montoya dijo que su grupo de trabajo ha solicitado al Ministerio Público las denuncias pendientes que pueda tener en su contra, pero no las ha enviado aún.

Pero, dio a conocer que el postulante ha firmado una declaración jurada que no las posee, y precisó que en caso se compruebe que mintió, según la ley orgánica de la Contraloría, será destituido del cargo en caso sea elegido finalmente.

Montoya explicó que la Comisión Permanente, este miércoles 15, tendrá que ratificar el informe aprobado que da su conformidad para que Cartolín sea el nuevo contralor.

NO PASARÁ EN LA COMISIÓN PERMANENTE

¿Por qué no votó en contra cuando en la entrevista, del último viernes, se mostró en contra de la postulación de Cartolín?, le preguntamos a la congresista Palacios. Esto, porque además con su voto en contra evitaba que Cartolín siga en carrera. La legisladora de Perú Libre no tuvo una respuesta clara, y consideró que en la Comisión Permanente no se aprobaría la designación del candidato de Boluarte.

Este diario dio a conocer que el viernes último, en su entrevista personal con los miembros de la referida subcomisión, Cartolín no fue claro en responder a los cuestionamientos en su contra.

En esa fecha, el postulante del Ejecutivo no fue preciso en contestar las preguntas de los diez miembros sobre sus vínculos con el Ejecutivo, el Congreso y cuestionados personajes.

En su presentación, al ser consultado por el congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (CD-JPP), Edgard Reymundo, sobre qué funcionario público se contactó con él para ser el candidato del gobierno a dicho cargo, Cartolín señaló que le llamaron de la Secretaría de la Presidencia de Palacio de Gobierno, pero precisó que no se acordaba del nombre del funcionario.

Dijo además que no había sostenido ninguna reunión con la presidenta Dina Boluarte. Esta respuesta fue cuestionada por Reymundo porque puntualizó que entonces no había pasado por una evaluación de la jefa de Estado, y por lo tanto su idoneidad no estaría garantizada.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Sobre ese tema, Cartolín señaló que quizás lo llamaron por su desempeño como candidato a la Defensoría del Pueblo, hecho ocurrido el año pasado, pero que en el trayecto renunció a la referida postulación por motivos personales.

La legisladora de Acción Popular, Hilda Portero, le consultó sobre su relación con el partido Podemos, porque fue la agrupación que respaldó su postulación, en el 2023, para su candidatura a la Defensoría.

El postulante aseguró que no tenía ninguna relación, y precisó que el respaldo que recibió de Podemos fue debido a que el procedimiento exige que una bancada lo presente como postulante.

Sin embargo, no dio detalles sobre si es amigo del presidente de dicho partido y actual congresista de ese grupo parlamentario, José Luna, o desde cuándo se conocen.

Portero también le preguntó si es que iba a tener algún conflicto de interés con el Congreso. Esto, debido a que reconoció que es miembro de la sala revisora que resolverá la apelación presentada por el Parlamento contra la resolución que restableció en sus funciones a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNE), Inés Tello y Aldo Vásquez. No obstante, precisó que no conoce de dicha apelación.

La congresista y vocera de Perú Libre, Margot Palacios, le pidió que responda si conocía a César Hinostroza, actualmente prófugo de la justicia, y reconoció que sí porque había sido parte de la Corte Suprema, pero no dio más detalles.

“Lo que nos une es que hemos sido magistrados”, sostuvo.

Palacios solicitó a la subcomisión evaluadora pedir a la Contraloría un informe del 2004, en el que se encuentra irregularidades en una obra de Emape, en la que él era funcionario. Esto, porque ese hecho no lo consideró en su currículum.

En relación a Mateo Castañeda, Cartolín Pastor admitió conocerlo, pero descartó que el abogado de la presidenta Dina Boluarte —actualmente detenido— hubiera tenido injerencia para su postulación.

