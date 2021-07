La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy una moción para exigir que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se rectifique por unas declaraciones que brindó a un medio de comunicación en el que mencionó que hay una “sospecha” de sabotaje por parte de congresistas que demoran la entrega de acusaciones al no firmar los informes aprobados y así extender la actual legislatura.

En una sesión que se llevó a cabo esta mañana, diversos integrantes de la subcomisión como Martha Chávez, Fernando Meléndez y el presidente Carlos Pérez Ochoa expresaron su rechazo a estas declaraciones.

“Las afirmaciones que se han hecho de sabotaje no son tales. Coincido que debemos sentar una posición exigiendo que haya una rectificación por parte de la presidenta del Congreso con todo el respeto que se le tiene por su investidura, pero esta opinión es política y atenta contra el grupo de trabajo”, señaló Pérez Ochoa, de Acción Popular.

En el diario La República, Mirtha Vásquez detalló que habría una posibilidad de que se amplíe la última legislatura del actual Congreso que estaría terminando el 16 de julio al señalar que varios parlamentarios no han firmado informes de casos importantes como los que se siguen contra Edgar Alarcón y Pedro Chávarry.

“El de Chávary no lo ha firmado Meléndez. Dice que tiene problemas con su firma. No pudo ingresar (el caso) por eso. Hay otros importantes en los que faltan 5 o 6 firmas. No podrán entrar este martes. Hablábamos sobre si podríamos ampliar unos días. Merecería para ver esos casos. En el caso Alarcón, se aprobó el 28 de junio y faltan firmas de Burga, Meléndez, Valdez, Chávez, Mesías, Aliaga y Ancalle. [¿No es un sabotaje eso?] Hay una sospecha de eso”, indicó la titular del Parlamento.

Al final de la sesión, se aprobó por mayoría una moción presentada por Franco Salinas, vocero de Acción Popular, donde se califican como “injustificadas e irresponsables” las declaraciones de Mirtha Vásquez.

“(Aprobamos) requerir la inmediata rectificación de la presidenta del Congreso cuyas expresiones la descalifican moralmente [...] La sospecha que menciona sobre un supuesto sabotaje atentan y denigran la imagen de todo el Congreso”, indica la moción aprobada.

El documento contó con el respaldo de diez miembros. Los congresistas Gino Costa y José Luis Ancalle votaron en contra, y Felícita Tocto votó en abstención.

