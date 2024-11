Soroche hace desvariar al ministro del Interior sobre lucha contra inseguridad

Ya no tiene nada que decir. Se le acabó el discurso. Al ministro no le quedan palabras para explicar por qué el sicariato domina las calles, por qué hay más peruanos asesinados por la criminalidad y la extorsión durante su gestión, por qué no ha hecho nada para enfrentarla como debiera. Juan José Santiváñez no sabe qué decir cuando lo cuestionan por su incapacidad para dirigir el Ministerio del Interior.

Defendido hasta el exceso por la presidenta y todo su gabinete, Santiváñez no supo defenderse ayer en el Cusco. Minutos después de ser dado de alta por una descompensación a causa de un mal de altura, el titular del Mininter enfrentó a la prensa local, que le restregó su mala gestión y su incapacidad, un reproche por el que casi pierde los papeles.

Pese a la incontrolable ola de sicariato y asesinatos y pese a que el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) reporta 1,493 muertes violentas este año en el país, una cifra que supera todo el 2023, el ministro reiteró ayer que su estrategia contra la inseguridad está dando resultados.

“Estamos logrando resultados. Si hay personas que no lo quieren ver o tienen la fuente de información que no es la adecuada esa es una cuestión que se determinará cuando nosotros terminemos de trabajar”, se defendió así un incómodo Santiváñez.

Al parecer convaleciente aún por el soroche, el ministro señaló que no se guía de las encuestas ni de los comentarios de las redes sociales y que él responde con su trabajo.

“Yo no respondo calificativos, yo respondo con mi trabajo, con los resultados, con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima, con el resultado que estamos dando en la lucha contra la criminalidad”, dijo.

Tras ello y sin ánimo de seguir respondiendo, el ministro se puso de pie y dio por terminado su accidentado encuentro con la prensa justo cuando le preguntaban por el paradero del prófugo Vladimir Cerrón, sobre los nuevos audios con el capitán ‘Culebra’, si se estaba aferrando al cargo y si pensaba en renunciar.

Y así como minimizó la criminalidad y resaltó su labor por encima de lo que la realidad exhibe, Santiváñez también restó importancia al colapso en la Morgue Central de Lima. Trabajadores denunciaron que se incrementó el número de muertos por disparos de bala.

“Ese no es un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no, respecto de los muertos que están en la morgue”, respondió el ministro, que se desmarcó del tema y dijo que ese reclamo lo debe atender el Ministerio Público, pues no corresponde a su sector.

Más temprano, Santiváñez calificó de “falso” el audio difundido por el programa Cuarto Poder en el que presuntamente habría confesado al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que “hay dos generales que están protegiendo a Cerrón”. El ministro desconoció la grabación y señaló que solo buscan rating con esa información.

"LASTRE POLÍTICO"

Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, Santiváñez se ha convertido a estas alturas de su gestión en un lastre político para el Gobierno.

“Ya a estas alturas el ministro de Interior se siente acorralado por sus propias palabras, por su negativa a dar respuestas; es una persona que ya se ha convertido a todas luces en un lastre político para el Gobierno”, dijo Valdés que explicó que la situación que vive el país a causa de la criminalidad es algo que no se puede ocultar, pues, además, se difunde en todos los medios.

“Las cifras, los números de victimización de muertes violentas, la falta de gestión en el Ministerio del Interior que está golpeando realmente la seguridad en el país, todo esto ya viene siendo difundido por todos los medios y creo que ya la población lo sabe”, arguyó.

El especialista señaló que la poca simpatía que la población tiene con la presidenta Boluarte es precisamente por la pésima gestión en el sector Interior.

“Aquí lo que llama la atención son las razones por las cuales la presidenta o el premier no han procedido a su cambio; eso ya da mucho qué pensar o, por lo menos, plantear algunas hipótesis en el sentido de qué información podría estar manejando Santiváñez con respecto a la presidenta, respecto del tema Cerrón. Es solo una hipótesis, pero da para pensar muchas cosas”, dijo Valdés a Perú21.

