La sonrisa de Nadine Heredia tras el fallo del TC que le da la libertad [VIDEO]

No podría ser de otra manera. Tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional (TC) que deja sin efecto la orden de cárcel preventiva para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , la ex primera dama estuvo acompañada de una gran sonrisa.

Heredia estuvo junto a su esposo en el penal Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte, tras conseguir un permiso especial para festejar el cumpleaños de su hija mayor. Fue ahí, con su familia, que recibió la noticia.

Alrededor de las cinco de la tarde, Nadine Heredia, abandonó la sede de la Diroes en un auto de lunas polarizadas y custodiada por dos patrulleros con dirección al Penal de Chorrillos.

El Instituto Nacional Penitenciario ( INPE) está a la espera de la notificación del Poder Judicial, desde ahí correrán 24 horas donde será liberada junto al ex mandatario Ollanta Humala.