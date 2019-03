Sonia Medina, procuradora antidrogas: 'Hay cientos de narcos en el Perú' [ENTREVISTA]

La justicia condenó a Fernando Zevallos , uno de los narcotraficantes peruanos más grandes de los últimos años. Sin embargo, su hermana, que también formó parte de la organización, está prófuga. La procuradora antidrogas Sonia Media reafirma en Perú21 que Lupe se escapó en la narices del Poder Judicial en la audiencia de febrero pasado. Medina también informa que los casos Sánchez Paredes y César Cataño avanzan.

¿Qué tan satisfactoria ha sido la sentencia contra ‘Lunarejo’ y su clan?



En los anales judiciales, marca un hito bastante fuerte porque se tocó a una persona muy poderosa en su momento, debido a sus negocios y relaciones políticas. Con esto cerramos el círculo de la organización que encabezó Fernando Zevallos y todo su clan familiar.

La hermana de Zevallos está prófuga. ¿Qué sensación le deja?



Puedo remarcar que la señora Lupe Zevallos sí estuvo en la audiencia el día de la lectura de sentencia. ¿En qué momento se retiró? Eso no lo sé, pero es uno de los reveses de este caso.

¿Usted la vio?

En efecto, en el trajín de los pasillos me encontré con la señora. Lo he dicho antes y no tengo por qué negarlo, pese a los comunicados del Poder Judicial y a lo que dijo el fiscal adjunto (Dante Cerna); lo cierto es que Lupe Zevallos estuvo ahí.

¿Qué significa este escape para la Procuraduría?



Nos genera un sinsabor porque Lupe era uno de los personajes más visibles de todo este proceso. Aunque ella hoy no esté cumpliendo lo que dice la sentencia, guardamos la esperanza de que en cualquier momento se ejecute su orden de captura.

SONIA MEDINA. Procuradora antidrogas. (Perú21)

¿Quién sigue en la fila de los personajes del mundo del narcotráfico?



Son muchos casos. En el Perú hay cientos de Zevallos, cientos de (Edgard) Valdez, cientos de (César) Cataño ; tanto en materia de lavado de activos como narcotráfico. Hay muchos clanes familiares y organizaciones familiares, pero no podría arrojar nombres por la presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, vamos avanzando con el juicio de los Sánchez Paredes. Tenemos muchísimos casos, la carga de la Procuraduría es muy fuerte, pero esos casos están fuera de la vista mediática.

¿Para cuánto tiempo más tiene ese juicio?



Es un poco aventurado decir una fecha porque a veces en una audiencia dispensamos días de días. Pero, por lo menos, estaremos en ese juicio todo este año y –quién sabe– hasta el próximo. Ya vamos año y medio, lo iniciamos en enero de 2017.

¿Y cómo va el caso Cataño?



Hemos pasado ya dos juicios, en el último fue absuelto malamente. Pero vamos a iniciar un nuevo proceso. En ese caso nos costó mucho obtener el material probatorio; pese a eso, la sala, desgraciadamente, optó por absolver. Pero acudimos a la Sala de Apelaciones y se declaró nula esa sentencia. Ahora comenzamos de cero con más viajes, más trabajo y nuevos sinsabores.

¿Usted llegó a percibir el poder que ostentaba la mafia de Los Cuellos Blancos?



Los que estamos en estas lides de la administración de justicia sabemos quién es quién. Sabemos de jueces y fiscales que han cruzado el umbral hace rato. Por eso no ha sido desco-nocido el grado de corrupción que existía en el Callao, pero lo que sí deconocíamos era toda la podredumbre sistemática que se había enraizado. Esperemos que de una vez por todas se revierta esa situación.

¿Cómo evalúa a las instituciones públicas que son parte de la lucha contra las drogas?

El Ministerio del Interior hace sus mejores esfuerzos a través de sus equipos de élite de la Policía como el Escuadrón Verde y Delta, pero si la Fiscalía o el Poder Judicial no se comprometen, no sirve, porque al final ellos son los que resuelven.

SABÍA QUE



- El ‘Lunarejo’ purga una condena de 20 años desde diciembre de 2005 por el delito de narcotráfico.



- El Poder Judicial determinó que el ex dueño de Aerocontinente había traficado drogas entre 1992 y 1995.



- Zevallos fue testaferro del cartel Los Norteños, encabezado por los hermanos López Paredes, quienes también se encuentran procesados.



- En febrero último fue condenado a 27 años por lavado de activos.