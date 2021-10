La Procuraduría Antidrogas es un ente importante en la dura lucha contra el narcotráfico en este país. Su representante, Sonia Medina, está muy al tanto y alerta a cada medida que se toma en el combate contra las drogas. Precisamente, tiene muy claro cuál es el perfil que debe tener el próximo presidente ejecutivo de Devida y revela que estaba al tanto de las próximas (ahora suspendidas) labores de erradicación de cultivos de hoja de coca en el Vraem.

¿Qué sensación le deja el último reportaje de este diario en el que se alerta de la suspensión de las labores de erradicación de hoja de coca en el Vraem por decisión del Ministerio del Interior?

Primero hay que precisar que en el corazón del Vraem nunca se ha dado la erradicación. En el lado de la zona del Mantaro sí se ha erradicado en función de las políticas públicas que se tienen que cumplir. Devida es el ente rector de la lucha antidrogas y, obviamente, el Ministerio del Interior tiene bajo su potestad al CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales). Estas son las instituciones que se dedican a la erradicación de la hoja de coca.

¿Conocía de las labores de erradicación?

El problema de la hoja de coca es su desvío a actividades ilícitas y actividades criminales como el narcotráfico. En el Vraem no se ha erradicado hasta ahora. Su medio (Perú21) dice que el exministro Carrasco (dejó fecha para la erradicación) y eso a mí me consta porque cuando conversé con él temas propios de la labor de la lucha antidrogas, el ministro me dijo y confirmó que se iba a erradicar en el Vraem. Inclusive ya se había fijado fecha para dicha erradicación. Hoy por hoy no sé si efectivamente se va a erradicar o no. Es importante la erradicación no porque es una planta nociva en sí, sino por su desvío y utilización del narcotráfico. Del hectareaje que tenemos de plantaciones de hoja de coca, el 90% se va al servicio del narcotráfico. Solo debemos seguir las políticas públicas y cumplir los convenios internacionales.

¿Es lo mismo la interdicción y la erradicación?

Los ejes estratégicos de Devida comprende la prevención, la interdicción a las plantaciones de hoja de coca y la sanción. Aquí está comprendida la erradicación de la parte nociva y que nos lleva a un resultado como el narcotráfico.

Le pregunto esto porque el ministro del Interior presentó una incautación de cocaína para desviar la atención del tema de la erradicación de la hoja de coca.

El producto terminado ya es la droga tóxica. Esas incautaciones empiezan con labores de Inteligencia, después la parte operativa y luego la intervención propiamente dicha.

¿Cuál debe ser el perfil del nuevo presidente ejecutivo de Devida?

Devida es el ente rector que, como nosotros, está en la lucha antidrogas. (El nuevo presidente) tiene que ser una persona con una conducta más allá de lo intachable. Luchar contra el narcotráfico no es cosa fácil para nadie. Se puede quedar en las mejores intenciones y solamente decir “estoy luchando contra las drogas” pero al final no hay efecto alguno. Tiene que ingresar una persona que tenga principios, que sepa de gestión pública, porque estamos hablando de un ente público. Tiene que conocer la realidad del país en cuanto a la materia del narcotráfico. Más adelante, que pise tierra y conozca verdaderamente el territorio nacional para que se dé cuenta de lo infestado que está el territorio de las plantaciones de hoja de coca, que es la materia prima (para la droga) y es lo que no se está considerando en este momento.

¿Puede ser un dirigente cocalero quien presida Devida?

No puede ingresar alguien que solo conozca de la hoja de coca porque Devida también tiene que velar por los cultivos alternativos y ello también es muy importante. Si se quiere ayudar a la parte agraria, al campesinado, a tanta gente pobre de este país que no tiene otra alternativa que meterse a cultivar coca, el apoyo y la ayuda que se le puede dar a ellos no es simplemente decir no se erradica, sino relacionarlos con los cultivos alternativos, y para eso está Devida.

¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el ministro Barranzuela sobre el tema de la lucha contra las drogas?

No, aún no, la verdad que el ministro creo que tiene menos de una semana, inclusive (ayer) ha sido su presentación ante los funcionarios del Ministerio del Interior, así que me imagino que más adelante, si él considera hacer lo propio, llamará a los funcionarios y se enterará de qué hace cada uno y cuáles son las políticas a seguir. No me ha llamado y esperemos que lo haga prontamente porque es muy importante dentro del sector Interior, porque es el ente rector de la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos.

TENGA EN CUENTA

Sonia Medina es la procuradora pública especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. Antes fue jueza especializada en lo penal.

La funcionaria ha sido impulsora de megacasos como los realizados contra la cúpula de Sendero Luminoso y narcotraficantes como Fernando Zevallos, alias ‘Lunarejo’.

En los últimos años ha participado junto a la Fiscalía en la investigación al clan ‘Eteco’ que involucra a Miguel Arévalo Ramírez.

Su cargo depende del ministro del Interior. Asumió funciones en 2002.

