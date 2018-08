Sonia Medina: “¿Así puede actuar un juez?”

No tengo nada en lo personal contra los jueces que se han traído abajo este importante proceso. No hay represalias de la Procuraduría. Si fuera por represalias, la OCMA y la Corte Suprema no se hubieran pronunciado.

La nueva presidenta de la Corte del Callao tiene que evaluar la continuación de estos jueces porque es un caso grave fraguar actas.

Durante los últimos quince años, mis esfuerzos como los del equipo humano que es albergado por la Procuraduría Antidrogas han orientado su misión y visión a luchar frontalmente contra el delito, aun a pesar de arriesgar nuestras vidas.

A esos esfuerzos les atribuyo mucho de nuestros éxitos y de nuestra disposición a tomar riesgos por el amor incondicional que le tenemos al Perú.

Con estos llamados ‘jueces’ que actúan como lo han hecho en este proceso y en otros, hay tan pocas esperanzas de avanzar hacia un Perú más civilizado y confiable. Pero a pesar de estas infelices situaciones, hay peruanos, y me incluyo, que quieren sacar adelante al país. Hay que motivar a los buenos jueces y fiscales.