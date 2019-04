Estas son las evidencias que tiene la Fiscalía para pedir la detención preliminar de PPK

El juez José Luis Chávez Tamariz ordenó la detención preliminar por diez días de Pedro Pablo Kuczynski considerando las evidencias que le presentó el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga al ex mandatario por los contratos que hizo su empresa Westfield Capital con Odebrecht mientras era ministro de Estado.

La medida no solo pesa sobre el ex presidente, sino también sobre la ex secretaria presidencial Gloria Jesús Kisic Wagner y el ex chofer de PPK, José Luis Bernaola Ñufflo. Y es que para el Ministerio Público, entre estas personas ocultaron dinero de presunta procedencia ilícita.

El hilo de la investigación

Esta vez, el fiscal Pérez presenta una hipótesis más sustentada que cuando pidió el impedimento de salida del país de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

De acuerdo a su investigación, siendo ministro de Economía, Kuczynski aprovechó el pacto criminal que tenían el ex presidente Alejandro Toledo con el ex mandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que su compañía Westfield Capital lograra asesorías y contratos millonarios en los proyectos de Irrigación Trasvase Olmos e Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

La Fiscalía también investiga al prófugo Toledo ya que, según la versión de Barata, este pidió como jefe de Estado (2001-2006) US$35 millones en sobornos para conceder a la constructora brasileña la obra Interoceánica. Aunque finalmente, lo dijo Barata, se le entregó US$20 millones en coimas.

En la orden de detención preliminar, se indica que PPK -efectivamente- tuvo injerencia en los dos mencionados proyectos y contribuyó para que se materializara "el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Barata y Toledo con el objetivo de que la empresa Odebrecht se adjudicara los tramos 2 y 3 de la IIRSA".

Para que la firma de Kuczynski se beneficiara, alega el fiscal, se introdujeron "conceptos técnico-económicos en la relación contractular con la finalidad que luego Odebrecht pueda favorecer económicamente los intereses privados de PPK". Es decir, para que se contrataran las asesorías de Westfield.

En esa línea, se precisa que, ya como presidente del Consejo de Ministros, Kuczynski impulsó la aprobación de la norma que declaraba de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos, entre ellos el proyecto Olmos y el de la IIRSA Sur. En otras palabras, habría encaminado la ejecución de estas millonarias obras.

Las asesorías a Odebrecht

Para el fiscal José Domingo Pérez el escenario está claro: Kucyznski usó su cargo de minitro de Estado para favorcer sus propios negocios. Como prueba presenta, además de las transferencias hechas por Odebrecht a Westfield Capital, el testimonio del socio chileno Gerardo Sepúlveda.

Sepúlveda figuraba como administrador de la empresa, pero en declaraciones a la Fiscalía peruana dijo que "el cien por ciento" de la misma perteneció siempre a Kuczynski. Esta es una evidencia más para Pérez que refuerza el argumento de que el ex presidente sabía en todo momento que Westfield contrataba con Odebrecht.

El fiscal acreditó transferencias hechas por la firma brasileña a Westfield entre 2004 y 2007: US$64,637.68 por consultorías en el proyecto Olmos; y montos por US$287,474.35, US$666,945 y US$11,765 por consultorías en la obra Interoceánica.

La casa de San Isidro

Además, apunta a que la compañía Dorado Asset Management Ltd, que se fundó en las Islas Vírgenes en 2004, sirvió a Kucyznski para lavar dinero y para comprar su casa de San Isidro valorizada en US$695 mil. En esta vivienda, precisamente, es donde el ex jefe de Estado se encontraba cuando conoció de su detención.

"Dorado no solo sirvió para realizar actos de lavado respecto a los fondos depositados a esta proveniente de asesorías financieras realizadas por Westfield, sino que su único accionista (PPK) aprovechó para incrementar el activo de la empresa, advirtiéndose además actos de lavado, en su modalidad de actos de ocultamiento por PPK, al haber transferido el monto pagado nuevamente a su empresa Westield Capital", se lee en la resolución.

Perú21 conoció que el fiscal Pérez está próximo a formalizar la investigación preparatoria del caso, lo que implica que solicitaría la prisión preventiva de Pedro Pablo Kucyznski tras concluir el plazo de 10 días de detención preliminar.