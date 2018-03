La Comisión Lava Jato, bajo la presidencia de Rosa Bartra, ya se encuentra interrogando al presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre sus nexos con el consorcio brasileño Odebrecht.



En la víspera, el grupo de trabajo precisó los nueve temas que serán abordados en la reunión que se lleva a cabo en Palacio de Gobierno. Estos son:

1. Su participación en el proceso de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA Sur, así como en la suscripción de contratos y adendas para su ejecución durante el gobierno del ex presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique (2001-2006).

2. Su participación en el proyecto Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al Sur del País y el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.

3. Su participación y sustento técnico del Decreto Supremo N° 022-2005-EF, por el cual se excluyó del Sistema Nacional de Inversión Pública al proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IIRSA SUR.

4. La promulgación de la ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión, Ley 28670.

5. Su participación en el proceso de concesión del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA y sobre las observaciones detectadas por la Contraloría General de la República, Informe 038-2007-OG/OEA, referidas al concurso de proyectos integrales y la entrega e concesión del proyecto.

6. Los alcances de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 003-2017 y, de manera particular, en las empresas brasileñas que están siendo investigadas por esta Comisión.

7. La venta de las concesiones correspondientes a la Central Hidroeléctrica del Chaglla, del proyecto Especial Chavimochic Etapa III y del Proyecto Olmos.

8. Las relaciones contractuales por asesoría, consultoría o cualquier otra modalidad, directa o indirecta, a favor de empresas brasileñas y/o consorciadas peruanas en relación con las obras o proyectos considerados dentro del ámbito de la investigación, sea en forma personal o mediante personas jurídicas, entre otras, Westfield Capital Ltd.; First Capital, Inversiones y Asesorías Limitada; Latin America Enterprise Func; Latin America Enterprise Capital Corporation; Sigma Capital; Apoyo Consultóría S.A.; Dorado Assets; Firts Capital Dos; Inversiones y Asesorías Limitada; Latin America Enterprise Chile Limitada (L.A.E. Ltda.) o First Capital, Inversiones y Asesorías Limitada (F.C. Ltda.); Xycom Devlopmen Chile S.A. o First Capital Inversiones y Asesorías Limitada y Xycom Development Company Ltd.

9. Los aportes económicos y/o donaciones de las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas a las asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, funciones y otras organizaciones que hayan estado a estén bajo su gestión.