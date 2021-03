Con menos corazón que su logo, Somos Perú ha emprendido acciones legales contra sus opositores internos. Se trata de denuncias penales, procedimientos disciplinarios y hasta amenazas que vienen recibiendo aquellos que critican a la presidenta del partido, Patricia Li, y la postulación presidencial de Daniel Salaverry y congresal de Martín Vizcarra.

BRONCA DE CORAZONES

Esta discordia, que enfurecería al mismo Alberto Andrade si estuviera vivo, se inició luego de que un grupo de militantes rechazó la afiliación al partido y posible postulación de Daniel Salaverry el 25 de setiembre pasado, como informó Perú21.

Por este pronunciamiento, firmado por 17 miembros de Somos Perú, entre ellos la fundadora del partido del corazón, Nora Bonifaz, fueron denunciados por falsedad genérica. ¿Las razones? Identificarse como “las bases” del partido y usar el logo en el comunicado. El 13 de noviembre, el caso fue archivado por la 43° Fiscalía Provincial Penal de Lima por no calificar como delito.

La historia del caso no acabó ahí. El martes pasado, Bonifaz fue citada por la División de Investigación de denuncias del Ministerio Público de la Policía para que el 15 de marzo brinde sus descargos por ser denunciada, nuevamente, por falsedad genérica por el personero de Somos Perú, Rolando Quispe.

En declaraciones a Perú21, Bonifaz asegura que esta denuncia es “el mismo caso que fue archivado. Nos denuncian por emitir pronunciamientos, atentan contra nuestra libertad de expresión”.

“Esta es una represalia. Voy a sospechar que el señor Vizcarra tiene vinculaciones en la Fiscalía que pueden ser usadas contra nosotros y callarnos la boca. Qué casualidad que nos pase esto. No es gratis”, acotó.

Militantes de Somos Perú critican la presidencia de Patricia Li y las postulaciones de Martín Vizcarra y Daniel Salaverry (Somos Perú).

“Se trataría de una persecución política. Nos parece muy sospechoso que al conocerse los presuntos vínculos entre Vizcarra y las fiscales del caso Cuellos Blancos, ahora por hechos que no tienen relevancia penal y por los mismos hechos nos abran una investigación”, dijo Michael Paredes, otro denunciado.

El personero de Somos Perú no quiso declarar para Perú21 sobre su denuncia. Arguyó “estar ocupado” y que el caso “está en Fiscalía”.

Bonifaz y Zurek critican la forma en que se viene gestionando Somos Perú y han exigido la renuncia de sus dirigentes y el retiro de postulaciones de Vizcarra y Salaverry (GEC).

Pero las discordias no acaban. Juan Carlos Zurek dijo que ha sido citado hoy por la Comisión de Ética del partido. Zurek cuestionó la sesión porque se desafilió al partido ante el JNE el 2 de marzo. “Buscan mi expulsión para decir que me botaron y no que renuncié”, aseveró.

Zurek también está bajo amenaza de Somos Perú, pues en un comunicado del 27 de febrero advirtió que sería denunciado por encabezar una lista de 254 renunciantes al partido, donde “los firmantes son ciudadanos inexistentes y no son militantes”.

DATOS:

- Juan Carlos Zurek, quien fue secretario general de Somos Perú, dijo no saber si está también denunciado. Empero, indicó que es “una represalia y un manotazo de ahogado de los candidatos del partido”.

- Nora Bonifaz, fundadora del partido, expresó a este diario que “no estaba enterada” de que habían interpuesto una denuncia ante la 43° Fiscalía Provincial. “Recién me tomé conocimiento cuando llegó la resolución de archivamiento”, aseveró.

