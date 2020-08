El Comité Nacional de Ética del partido político Somos Perú informó este domingo que ha abierto un proceso para iniciar una indagación de oficio en contra del congresista Guillermo Aliaga. Esto luego de que “Cuarto Poder” diera a conocer el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que indica que el legislador pidió favorecer a su tío Eduardo Aliaga en un proceso judicial.

A través de un comunicado, el Comité Nacional de Ética de Somos Perú indicó que respetará el “derecho a la defensa del legislador” y esperan que estos hechos sean “esclarecidos lo antes posible”.



De acuerdo con lo afirmado por el aspirante a colaborador eficaz, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, se reunió en restaurante de La Punta (Callao) y le pidió al entonces juez Walter Ríos y a su asesor Gianfranco Paredes que ayude a su tío, quien se encontraba procesado ante el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su pareja, debido a que “era su tío preferido y le tenía mucho cariño”.

Al respecto, el legislador de Somos Perú, quien integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, instancia en la que se evalúan denuncias contra magistrados por presuntos nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, dijo conocer quién es Gianfranco Paredes, pero negó haberse reunido con él.

“Sí lo conozco [a Gianfranco Paredes], pero no me he reunido con él. Lo he visto en una ocasión. Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, en esa ocasión me dijo que lo acompañe para dar un aventón. En ese momento saludé a las personas y en esa reunión estaba, según entiendo, el señor Walter Ríos. No me senté a desayunar”, manifestó.

