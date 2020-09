La bancada de Somos Perú oficializó este jueves la renuncia del congresista Rennán Espinoza al grupo parlamentario y designó a su reemplazante como vocero titular.

A través de un oficio dirigido al oficial mayor, Javier Ángeles Illmann, se informó también de la elección de los nuevos voceros de la bancada: Luis Reymundo Dioses Guzmán, quien asume la vocería titular y Jorge Luis Pérez Flores, como vocero alterno.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y comunicar la renuncia del congresista Rennan Samuel Espinoza Rosales al cargo de directivo-portavoz y como miembro integrante del grupo parlamentario Somos Perú”, indica el documento firmado por el nuevo portavoz titular.

La bancada de Somos Perú oficializó la renuncia de Rennan Espinoza. (Documento)

Cabe destacar que Dioses Guzmán se desempeñó como portavoz alterno, mientras Rennán Espinoza tuvo la vocería principal de la agrupación.

El último martes, el congresista Espinoza renunció a la bancada de Somos Perú, luego que su propuesta para retirar al parlamentario Guillermo Aliaga, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto no recibiera el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento Somos Perú”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

